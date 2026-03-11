Secondo l'agente immobiliare Marcel Remus, la nuova guerra in Medio Oriente ha portato a un significativo aumento della domanda di ville di lusso a Maiorca. IMAGO/Zoonar

Il nuovo conflitto in Medio Oriente sta avendo un impatto anche sui viaggiatori svizzeri: invece delle vacanze a Dubai, molti preferiscono Maiorca, dove le agenzie immobiliari registrano un notevole aumento della domanda di ville esclusive.

Il recente conflitto in Medio Oriente ha già avuto un primo impatto sul turismo di lusso internazionale.

Appena due giorni dopo lo scoppio della guerra, l'agente immobiliare di Maiorca Marcel Remus ha registrato un notevole aumento delle richieste di case vacanza sull'isola.

«Dopo la situazione a Dubai, le richieste di affitto di ville sono triplicate. Soprattutto i clienti che inizialmente volevano trascorrere le vacanze di Pasqua o di maggio a Dubai in hotel di lusso. Ora chiedono ville nelle migliori località di Maiorca per trascorrere le loro vacanze qui», ha spiegato Remus al quotidiano «Ultima Hora».

Secondo l'imprenditore, molti turisti provenienti da Germania, Austria, Svizzera e Stati Uniti hanno deciso di scegliere Maiorca con poco preavviso, «scambiando Dubai e Abu Dhabi per la tranquilla Maiorca».

«Budget fino a 100'000 euro a settimana»

La domanda è ora così alta «che stiamo ricevendo molte più richieste di proprietà di quante ne abbiamo in portafoglio». Alcuni ospiti hanno «budget fino a 100'000 euro a settimana per affittare una proprietà», ha continuato Remus.

Anche José Miguel Artieda, presidente della camera degli agenti immobiliari delle Isole Baleari, parla di una dinamica evidente: «Il conflitto ha scatenato una certa isteria. Le persone che vivevano a Dubai hanno deciso di tornare. E ci sono acquirenti di Dubai che stanno già cercando ville di valore compreso tra i due e i cinque milioni di euro. C'è movimento e interesse per Maiorca».

Invece l'associazione di categoria è più tranquilla sugli sviluppi. Si tratta di «casi isolati, ma nulla che sia fuori dalla norma o che non esistesse già un mese o un anno fa».