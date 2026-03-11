  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A causa del conflitto Gli svizzeri evitano i viaggi a Dubai e si triplicano le richieste di ville di lusso a Maiorca

Lea Oetiker

11.3.2026

Secondo l'agente immobiliare Marcel Remus, la nuova guerra in Medio Oriente ha portato a un significativo aumento della domanda di ville di lusso a Maiorca.
Secondo l'agente immobiliare Marcel Remus, la nuova guerra in Medio Oriente ha portato a un significativo aumento della domanda di ville di lusso a Maiorca.
IMAGO/Zoonar

Il nuovo conflitto in Medio Oriente sta avendo un impatto anche sui viaggiatori svizzeri: invece delle vacanze a Dubai, molti preferiscono Maiorca, dove le agenzie immobiliari registrano un notevole aumento della domanda di ville esclusive.

Lea Oetiker

11.03.2026, 14:07

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo l'agente immobiliare Marcel Remus, la nuova guerra in Medio Oriente ha portato a un significativo aumento della domanda di ville di lusso a Maiorca.
  • Molti viaggiatori hanno deciso, con breve preavviso, di scegliere l'isola come meta delle loro vacanze al posto di Dubai.
  • Secondo i rappresentanti del settore, c'è più movimento nel mercato, ma non si tratta di uno sviluppo eccezionale.
Mostra di più

Il recente conflitto in Medio Oriente ha già avuto un primo impatto sul turismo di lusso internazionale.

Appena due giorni dopo lo scoppio della guerra, l'agente immobiliare di Maiorca Marcel Remus ha registrato un notevole aumento delle richieste di case vacanza sull'isola.

«Dopo la situazione a Dubai, le richieste di affitto di ville sono triplicate. Soprattutto i clienti che inizialmente volevano trascorrere le vacanze di Pasqua o di maggio a Dubai in hotel di lusso. Ora chiedono ville nelle migliori località di Maiorca per trascorrere le loro vacanze qui», ha spiegato Remus al quotidiano «Ultima Hora».

Secondo l'imprenditore, molti turisti provenienti da Germania, Austria, Svizzera e Stati Uniti hanno deciso di scegliere Maiorca con poco preavviso, «scambiando Dubai e Abu Dhabi per la tranquilla Maiorca».

«Ho dovuto cancellare tutto!». Dubai è sotto attacco... e gli influencer non sanno più cosa possono pubblicare

«Ho dovuto cancellare tutto!»Dubai è sotto attacco... e gli influencer non sanno più cosa possono pubblicare

«Budget fino a 100'000 euro a settimana»

La domanda è ora così alta «che stiamo ricevendo molte più richieste di proprietà di quante ne abbiamo in portafoglio». Alcuni ospiti hanno «budget fino a 100'000 euro a settimana per affittare una proprietà», ha continuato Remus.

Anche José Miguel Artieda, presidente della camera degli agenti immobiliari delle Isole Baleari, parla di una dinamica evidente: «Il conflitto ha scatenato una certa isteria. Le persone che vivevano a Dubai hanno deciso di tornare. E ci sono acquirenti di Dubai che stanno già cercando ville di valore compreso tra i due e i cinque milioni di euro. C'è movimento e interesse per Maiorca».

Invece l'associazione di categoria è più tranquilla sugli sviluppi. Si tratta di «casi isolati, ma nulla che sia fuori dalla norma o che non esistesse già un mese o un anno fa».

La gente fugge in panico. Ecco un nuovo video che mostra lo schianto del drone sull'aeroporto di Dubai

La gente fugge in panicoEcco un nuovo video che mostra lo schianto del drone sull'aeroporto di Dubai

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
Rogo dell'autopostale a Kerzers: «Una persona si è data fuoco. È tra le vittime». Segui la conferenza stampa in diretta
La madre porta il figlio per un controllo di routine, ma riceve una diagnosi scioccante
I testimoni di Kerzers: «Ho sentito forti urla» e «ho spento le fiamme sui vestiti di un passeggero»
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»

Altre notizie

Vita sconvolta. La madre porta il figlio a un controllo di routine, ma riceve una diagnosi scioccante

Vita sconvoltaLa madre porta il figlio a un controllo di routine, ma riceve una diagnosi scioccante

Autopostale in fiamme. I testimoni di Kerzers: «Ho sentito forti urla» e «ho spento le fiamme sui vestiti di un passeggero»

Autopostale in fiammeI testimoni di Kerzers: «Ho sentito forti urla» e «ho spento le fiamme sui vestiti di un passeggero»

Spazio. Tornare sulla Luna pare sempre più difficile per la NASA, ecco perché

SpazioTornare sulla Luna pare sempre più difficile per la NASA, ecco perché