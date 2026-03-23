Gli telefona la «sua banca» e poco dopo vede sparire 50'000 franchi. Ecco perché

Con lo «spoofing», gli aggressori cercano di camuffare la propria identità e di presentarsi come affidabili. Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Una chiamata, un numero familiare e 50'000 franchi spariti. Un uomo di Winterthur diventa vittima di una frode telefonica con un numero di telefono falso. Il caso mostra come funziona il perfido «spoofing».

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te I truffatori usano numeri di telefono manipolati per fingersi persone svizzere affidabili e ingannare le vittime, nell'intento di far loro rivelare dati sensibili.

Questa è stata la rovina di un 27enne che ha perso 50'000 franchi a causa di questa truffa.

Le frodi telefoniche sono in aumento: nel 2025 le autorità hanno registrato quasi 17'000 chiamate fraudolente e centinaia di numeri telefonici utilizzati in modo improprio.

Nuove regole mirano a ridurre lo spoofing. Mostra di più

Una breve chiamata che ha cambiato tutto. Per Alex Baumann - nome di fantasia - di Winterthur, una telefonata ricevuta nell'estate del 2024 si è conclusa con una perdita di 50'000 franchi, come riporta il quotidiano.

Come riporta il quotidiano «Tages-Anzeiger», il 27enne aveva risposto a ad un numero sconosciuto a Zurigo, ed è diventato vittima di una sofisticata truffa telefonica.

Un presunto impiegato della sua banca gli ha chiesto la data di nascita e il saldo del suo conto e ha affermato di essere preoccupato per un bonifico sospetto. Dopo una seconda telefonata, a Baumann è stato chiesto di verificare la presenza di malware sul suo computer scansionando un codice QR con la sua app di autenticazione.

E poi il suo conto era già stato svuotato.

La cosa perfida è che la vittima aveva anche cercato il numero su Google: apparteneva a una filiale della sua banca. Tutto sembrava plausibile.

Le frodi telefoniche sono in aumento da anni

Il caso evidenzia un problema crescente: il cosiddetto «spoofing». Si tratta di truffatori che utilizzano speciali programmi informatici per manipolare i numeri di telefono in modo da far apparire sul display di colui che lo riceve un numero svizzero apparentemente affidabile. In realtà, le chiamate provengono spesso dall'estero e fanno parte di truffe organizzate.

Lo «spoofing» è in aumento da anni. Secondo l'Ufficio federale per la sicurezza informatica (UFSC), nel 2025 sono state ricevute in totale 467 segnalazioni di numeri telefonici utilizzati impropriamente. Le autorità hanno inoltre registrato quasi 17'000 chiamate fraudolente, in cui spesso sono coinvolti anche numeri spoofati.

«Spoofing»: come proteggersi dalle frodi telefoniche Riattaccate immediatamente se ricevete una richiesta inaspettata di denaro, oggetti di valore o dati personali.

Non lasciatevi mettere sotto pressione : i truffatori spesso creano stress (ad esempio: «Il vostro conto è stato violato», «I nipoti sono stati sequestrati»).

Non fornite mai alcun dato se vi chiedono l'accesso all'e-banking, il numero della carta di credito o la password al telefono.

La vera polizia non chiama mai il numero di emergenza 117 e non chiede mai denaro o oggetti di valore al telefono.

Se avete dei dubbi, usate il trucco della richiamata : riagganciate e chiamate voi stessi il numero ufficiale dell'autorità o della banca. Non utilizzate però la funzione di richiamata del telefono, ma cercate voi stessi i numeri.

Non fate gli yes-man: cercate di non dare risposte affermative («sì») al telefono. Potrebbero essere registrate e utilizzate impropriamente. Mostra di più

Nuove regole per i fornitori di servizi di telecomunicazione

Per arginare la truffa, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha introdotto nuove regole. Da gennaio, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono bloccare le chiamate dall'estero che appaiono con un numero di rete fissa svizzera o contrassegnarle come anonime. A partire da luglio, questa disposizione si applicherà anche ai numeri di telefono cellulare.

L'Austria ha dimostrato che questa normativa può funzionare. La legge prevede già che i provider non possano più effettuare chiamate con numeri austriaci falsi, anche se contrassegnati come anonimi. Secondo l'autorità di regolamentazione responsabile, dall'introduzione di questa norma i reclami sono scesi praticamente a zero.

Probabilmente questa è una magra consolazione per Alex Baumann. Non ha ancora ricevuto il suo denaro. La polizia non è riuscita a scoprire chi lo ha chiamato utilizzando un numero di rete fissa svizzera «spoofato».