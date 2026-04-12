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Dopo quasi 158 anni Gli USA aboliscono il bando sulle distillerie casalinghe

SDA

12.4.2026 - 09:25

Il divieto rientrava in una legge approvata nel luglio del 1868. (Foto simbolica)
Il divieto rientrava in una legge approvata nel luglio del 1868. (Foto simbolica)
Keystone

Da oggi qualsiasi americano potrà distillare a casa i suoi liquori senza rischiare una multa. Una corte d'appello ha infatti dichiarato incostituzionale un divieto federale sulla distillazione domestica, in vigore da quasi 158 anni.

Keystone-SDA

12.04.2026, 09:25

12.04.2026, 09:31

I giudici hanno definito il bando pluricentenario uno strumento non necessario e improprio attraverso il quale il Congresso esercita il proprio potere impositivo.

Il tribunale, con sede a New Orleans, si è pronunciato a favore dell'organizzazione no-profit «Hobby Distillers Association» e di quattro dei suoi 1'300 membri. Questi ultimi hanno sostenuto che i cittadini dovrebbero essere liberi di distillare alcolici a casa per hobby e per consumo personale.

Il divieto rientrava in una legge approvata nel luglio del 1868 durante l'epoca della ricostruzione successiva alla Guerra Civile americana e mirava a contrastare l'evasione fiscale sugli alcolici. All'epoca per i trasgressori la pena prevedeva fino a cinque anni di reclusione e una multa di 10'000 dollari.

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