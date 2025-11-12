  1. Clienti privati
Dopo 232 anni Gli USA dicono addio al penny, coniati gli ultimi a Filadelfia

SDA

12.11.2025 - 22:00

Due degli ultimi penny - la moneta da un centesimo di dollaro - coniati oggi per l'ultima volta a Filadelfia.
Keystone

Addio al penny americano dopo 232 anni: le ultime monetine sono state coniate oggi a Filadelfia.

Keystone-SDA

12.11.2025, 22:00

12.11.2025, 22:04

L'amministrazione Trump aveva annunciato il pensionamento del penny a febbraio perché irrilevante e troppo costoso: nel 2024 la produzione e la distribuzione di un penny è arrivata a costare 3,69 centesimi, facendo sì che per ogni penny c'era una perdita di 2,69 centesimi.

Il penny è nato nel 1793 a Filadelfia e all'inizio ritraeva la Statua della Libertà. Nel 1909, invece, il suo posto venne preso da Abraham Lincoln. I primi penny era esclusivamente in rame mentre a partire dal 1982 è composto per il 97,5% da zinco e solo per il 2,5% da una placcatura in rame, da cui deriva il suo colore.

