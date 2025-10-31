Il gioco arcade proposto da Google comprende otto livelli. Google

In occasione del 45° anniversario di Pac-Man, Google presenta un Doodle speciale a tema Halloween.

Visitando la homepage di Google, non si può non notare l'atmosfera di Halloween. Il doodle apparso in questi giorni è infatti una versione spettrale di uno dei giochi arcade più celebri: Pac-Man.

L'iniziativa celebra non solo il giorno di Halloween, ma anche il 45° anniversario del famoso dischetto giallo.

Gli utenti possono cimentarsi nelle otto mappe proposte, ognuna delle quali riflette direttamente la personalità del fantasma iconico che la infesta.

È possibile controllare Pac-Man con i tasti freccia sulla tastiera o tramite touch su un telefono o iPad.

Quando Pac-Man compare su Google

Come riporta «Forbes», Google spesso celebra le festività con Doodle divertenti come questo.

Inoltre, non è la prima volta che Google propone una versione giocabile di Pac-Man come doodle. Era già successo nel 2010, per il 30° anniversario del gioco, e cinque anni dopo, quando Google Maps ha offerto la possibilità di giocare a Pac-Man su mappe di luoghi reali.