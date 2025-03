Google cerca nei dispositivi Android immagini di nudo. IMAGO

Google ha introdotto un aggiornamento di sicurezza sui dispositivi Android che potrebbe rivelare più di quanto molti vorrebbero sul comportamento degli utenti. Ma di cosa si tratta esattamente?

Lea Oetiker Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Da ottobre 2024, Google cerca nei dispositivi Android le immagini di nudo ricevute tramite Google Messages e le rende sfocate.

Sebbene il colosso tech assicuri che l'analisi delle foto avviene localmente sul dispositivo, rimangono dubbi sull'elaborazione e sulla possibile comunicazione con server esterni.

Gli utenti possono disattivare la funzione SafetyCore, ma alcuni riferiscono che viene riattivata automaticamente dopo poco tempo.

Abbiamo interpellato l'azienda, che ha risposto a blue News in modo stringato. Mostra di più

Le chat degli utenti di smartphone contengono spesso foto che non appartengono necessariamente al dominio pubblico, comprese immagini intime. Ed è proprio su queste che Google ha silenziosamente messo gli occhi.

Come riporta ZDNet, con l'aggiornamento di sicurezza SafetyCore sui telefoni cellulari Android, il sistema è ormai in grado di riconoscere le immagini di nudo, sfocarle e informare il destinatario che può visualizzare l'immagine solo con un consenso esplicito.

L'azienda promette che questo proteggerà gli utenti dai rischi dell'invio incauto di immagini di nudo sull'app Google Messages.

Non è così semplice come sembra

Ma la realtà è più complessa. Sebbene la funzione sembri servire esclusivamente a proteggere gli utenti dal ricevere foto di nudo indesiderate, in realtà vengono elaborati e analizzati dei dati sensibili.

Google utilizza infatti l'intelligenza artificiale (AI) per analizzare le immagini presenti sul dispositivo dell'utente al fine di identificare e, se necessario, bloccare quelle di nudo. Quest'AI è in grado di analizzare non solo il contenuto, ma anche le persone coinvolte negli scatti.

La stessa Google, interpellata da blue News, si limita alla seguente dichiarazione: «SafetyCore è la tecnologia alla base dell'opzione "Segnala contenuti sensibili", presto disponibile in Google Messages, e aiuta gli utenti a proteggersi dai contenuti indesiderati».

Manca la trasparenza

Sebbene Google assicuri che le immagini rimangono localmente sul dispositivo e «nessun dato viene inviato a server esterni», permangono dubbi sulla tutela della privacy.

La trasparenza riguardo all'uso dei dati sensibili raccolti da SafetyCore è infatti poca. L'aggiornamento è stato descritto, in un messaggio degli sviluppatori, come una semplice «struttura di protezione on-device che rispetta la privacy».

SafetyCore, peraltro, viene installata automaticamente sul proprio dispositivo Android, senza doverla accettare esplicitamente. Sebbene il servizio possa essere disattivato, è stato segnalato che in alcuni casi viene riattivato automaticamente dopo qualche tempo.