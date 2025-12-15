Il centro di ricerca e sviluppo di Google presso la sede di Brandschenkenstrasse a Zurigo. (immagine d'archivio) Bild: Keystone/Christian Beutler

Dalla fine del 2022 Google ha in affitto un edificio per uffici a Zurigo. Non ha ancora utilizzato la sede, ma nonostante ciò il gruppo sta già pensando di abbandonarla.

Hai fretta? blue News riassume per te Google propone in affitto un edificio adibito a uffici situato sul General-Guisan-Quai a Zurigo.

La sede era stata presa in affitto tre anni fa e si stima che finora sia costata all'azienda diversi milioni di franchi.

Nessuno vi ha mai lavorato, gli uffici sono vuoti da tre anni e pare che rimarranno tali.

La perdita finanziaria è insignificante per il gigante tecnologico.

Per motivi strategici, il Gruppo si tiene stretto un secondo edificio per uffici sfitto in Müllerstrasse. Mostra di più

Un edificio per uffici direttamente sul lago con diverse migliaia di metri quadrati: negli ultimi tre anni Google ha pagato diversi milioni di franchi per affittare questi spazi sul General-Guisan-Quai a Zurigo. Ma non ha mai usato i locali e non li userà mai.

L'azienda lo ha confermato al «Tagesanzeiger». Il gigante tecnologico vuole infatti concentrarsi sulle altre sedi esistenti a Zurigo, nel sito di Hürlimann e in Europaallee.

Allo stesso tempo, sono stati affittati altri uffici sulla Europaallee. Non si sa ancora quando i primi dipendenti vi si trasferiranno.

Il secondo edificio sfitto sarà mantenuto

C'è anche un'altra sede affittata da Google in Müllerstrasse e anche questa, finora, è rimasta inutilizzata. Gli uffici, recentemente ristrutturati, si estendono su 15'500 metri quadrati. L'azienda li sta mantenendo per motivi di flessibilità.

Un portavoce ha dichiarato al quotidiano che la sede di Müllerstrasse viene mantenuta in modo che l'azienda possa «reagire rapidamente a qualsiasi cambiamento strategico».

I critici considerano questa pratica come uno spreco di potenziale spazio abitativo. Tuttavia, è discutibile che gli edifici adibiti a uffici possano essere convertiti a questo scopo solo per motivi di diritto edilizio.

La perdita di milioni a causa di immobili inutilizzati non preoccupa l'azienda. Ricordiamo che nel 2024 Google ha raggiunto un fatturato di 121 miliardi di dollari. È stata la prima volta che è stata superata la soglia dei 100 miliardi.