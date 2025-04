Google riprende di nuovo la Svizzera. Keystone

Google Street View sta fotografando di nuovo le strade svizzere. Chiunque si riconosca nelle immagini può far sì che la foto venga pixelata: basta inviare un messaggio a Google.

Il servizio online «Google Street View» è utile se si vuole dare un'occhiata a una zona sconosciuta. Google offre foto a 360 gradi di molte strade importanti. Queste si trovano su «Google Maps» o «Google Earth».

Tuttavia, Google aggiorna queste foto in modo molto irregolare. Da aprile 2025, ha ripreso a fotografare strade, case e paesaggi della Svizzera con maggiore frequenza. La notizia è stata riportata per la prima volta dalla rivista per consumatori «Saldo».

Secondo Google, le foto saranno scattate fino a ottobre 2025.

Google Street View censura le immagini su richiesta

Non tutti sono contenti. Anche se Google anonimizza automaticamente i volti e le targhe delle auto, il software non è sempre affidabile e si verificano errori.

Le persone colpite possono chiedere a Google di rendere irriconoscibili le immagini. Per farlo, aprite l'immagine interessata in Google Maps e fate clic su «Sfuma immagine» nella barra in basso a destra. Potrete poi selezionare l'area da censurare.

Anche il servizio di mappe «Apple Maps» offre questa opzione. Se si desidera rendere irriconoscibile l'intera abitazione, è necessario scrivere un'e-mail all'indirizzo MapsImageCollection@apple.com. L'indirizzo e altre informazioni private sono necessarie affinché Apple possa identificare con precisione la casa.