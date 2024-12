Google Street View risolve un caso di omicidio: killer beccato mentre nasconde il corpo

Il killer immortalato da Google Street View Dal web

Un caso di omicidio in Spagna è stato risolto grazie a Google Street View, che ha catturato immagini cruciali. La polizia ha arrestato la moglie della vittima e il suo amante.

Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te Un delitto avvenuto in un piccolo villaggio della Spagna è stato risolto grazie a un'immagine catturata da Google Street View.

La storia arriva da Tajueco, un comune nella provincia di Soria, dove dal 2023 la polizia era impegnata nel caso dell'uccisione di un cittadino cubano.

I sospettati erano la moglie della vittima, anch'essa cubana ma residente in Spagna, e il suo amante, conosciuto come «El Lobo de Tajueco».

Ora le immagini sulla piattaforma online, collegate alle intercettazioni telefoniche, hanno permesso di localizzare il corpo dell'uomo. Mostra di più

Ora le immagini sulla piattaforma online, collegate alle intercettazioni telefoniche, hanno permesso di localizzare il corpo dell'uomo, che era stato nascosto nel cimitero di Andaluz, una cittadina vicina.

La foto dell'uomo che mette un corpo nel bagagliaio dell'auto

L'indagine, come detto, era iniziata nel novembre 2023, quando il fratello del cubano ha denunciato la sua scomparsa alla polizia. L'uomo, che si era recato a Soria per cercare la moglie, aveva inviato messaggi insoliti prima di sparire.

Questi messaggi, insieme alla sua sparizione, hanno allertato le autorità, che hanno avviato un'indagine complessa durata oltre un anno. Sono state effettuate perquisizioni e scavi in diverse località, ma la svolta è appunto arrivata grazie all'immagine di Google Street View.

Gli agenti hanno scoperto una foto inquietante scattata da un veicolo di Google Maps a Tajueco. L'immagine mostrava un uomo che metteva una grande busta di plastica bianca nel bagagliaio di un'auto rossa, suggerendo che contenesse un corpo umano.

Questo ha portato la polizia a concentrarsi su El Lobo de Tajueco, che gestiva un bar a Bayubas de Arriba e aveva una relazione con la moglie della vittima. Il 12 novembre i due sospettati sono quindi stati arrestati, ma i resti della vittima sono stati trovati solo l'11 dicembre.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.