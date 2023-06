La Grande Mela è avvolta da una coltre di fumo e cenere per gli incendi in Canada: il cielo non si vede a causa della foschia colore arancione che pervade la città Keystone

Il peggioramento della qualità dell'aria a New York è una crisi, un'«emergenza che potrebbe durare alcune giorni. Bisogna prepararsi per il lungo termine».

Lo afferma il governatore di New York, Kathy Hochul, in merito all'elevato livello di inquinamento a causa del fumo e della cenere degli incendi in Canada. «New York e Syracuse erano fra i posti peggiori al mondo ieri. Se potete stare al chiuso, state al chiuso», aggiunge.

L'appello è stato ribadito dal sindaco di New York Eric Adams, il quale ha sottolineato che il peggioramento della qualità dell'aria è un «evento senza precedenti». «State al chiuso o indossate la mascherina all'aperto», ha detto.

Un livello ritenuto «pericoloso» per tutti i residenti

La Grande Mela è avvolta da una coltre di fumo e cenere per gli incendi in Canada: il cielo non si vede a causa della foschia colore arancione che pervade la città. La bassa visibilità dovuta alla foschia da cenere sta creando disagi negli aeroporti, dove si registrano ritardi di oltre un'ora.

New York – riporta Cnbc – è la città più inquinata al mondo. L'indice Aqi ha raggiunto quota 342, un livello ritenuto «pericoloso» per tutti i residenti, a causa del fumo e della cenere degli incendi in Canada.

Gli americani nella morsa del fumo e della cenere degli incendi in Canada e alle prese con allerta di vario tipo sulla qualità dell'aria, peggiorata molto nelle ultime ore sono 110 milioni. Gli stati interessati sono quelli del nord est degli Stati Uniti.

SDA