Alimenti Nei Grigioni e Glarona il 62% delle salsicce regionali è dichiarto in modo sbagliato

SDA

9.10.2025 - 14:20

La lista degli ingredienti di oltre il 60% delle salsicce analizzate dall'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali nel Canton Grigioni e Glarona è carente. L'anno scorso la quota era ancora più alta. (immagine simbolica)
La lista degli ingredienti di oltre il 60% delle salsicce analizzate dall'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali nel Canton Grigioni e Glarona è carente. L'anno scorso la quota era ancora più alta. (immagine simbolica)
Keystone

Gran parte dei cervelat, wienerli e salsicce prodotte in 13 punti vendita nel Canton Grigioni e Glarona sono dichiarate nel modo sbagliato. A questa conclusione giunge un'analisi dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali.

Keystone-SDA

09.10.2025, 14:20

09.10.2025, 14:36

In totale sono state analizzate 21 salsicce provenienti da 13 negozi nel Canton Grigioni e nel Canton Glarona. In 13 di esse sono state riscontrate carenze nell'etichettatura, ovvero l'ordine degli ingredienti era errato. In altri tre prodotti la percentuale di carne misurata non corrispondeva alle quantità riportate sull'etichetta.

In altre due invece non erano evidenziati gli ingredienti allergenici. «In nessun caso è stata rilevata l'aggiunta di carne estranea», si legge sul sito dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali.

Rispetto all'anno scorso ci sono però stati dei miglioramenti. Nel 2024 solo il 10% delle salsicce esaminate conteneva la quantità esatta di prodotti elencati sull'etichetta.

«Notiamo che il controllo ha avuto effetto», ha dichiarato il chimico cantonale, Matthias Beckmann, ai microfoni di TV Südostschweiz. Secondo Beckmann è possibile che i produttori abbiano cambiato la ricetta e l'elenco degli ingredienti non sia stato aggiornato.

Ai macellai sono ora stati prescritti dei termini entro i quali correggere gli errori.

