Il lavoro al Tribunale d'appello grigionese non manca: l'anno scorso sono stati inoltrati 1'460 casi. Keystone

Nel 2025 i casi arrivati alle corti retiche sono aumentati. Al Tribunale d'appello, che ha cominciato la sua attività l'anno scorso, i casi sono stati 1'460. Negli undici tribunali regionali è stato raggiunto un valore record.

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Le corti presenti nelle regioni grigionesi hanno registrato in totale 8'074 nuovi casi nel 2025. Si tratta di 666 casi in più rispetto all'anno scorso, si legge nel rapporto annuale pubblicato oggi, che definisce l'aumento «massiccio».

«Anche il numero di casi risolti ha raggiunto un record di 7'696. Le pendenze a fine anno sono anche aumentate fortemente con 378 casi in più rispetto al 2024».

La maggior parte dei casi è stata registrata al Tribunale regionale Plessur, che comprende Coira, ovvero 2'031.

«Tutti i tribunali regionali riferiscono che l'ampliamento delle competenze dei singoli giudici, introdotto con la riforma giudiziaria 3 a inizio 2025, ha avuto un impatto tangibile.

Il 97% dei casi presentati sono stati trattati da singoli giudici. Il numero di casi trattati in seno a collegi giudicanti e di interventi dei membri a tempo parziale è diminuito in modo significativo», si legge nel rapporto annuale.

Al Tribunale d'appello, che da inizio 2025 riunisce l'ex Tribunale cantonale e quello amministrativo, è stata anche registrata una crescita dei casi.

L'aumento ha riguardato principalmente l'amministrazione giudiziaria, come pure la seconda camera penale, quella di diritto amministrativo e della prima camera di diritto delle assicurazioni sociali. Le pendenze da gennaio a dicembre 2025 sono invece diminuite.