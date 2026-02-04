  1. Clienti privati
«Onde di passaggio» Begoña Feijoo Fariña vince il Premio letterario grigione 2026

SDA

4.2.2026 - 09:22

Begoña Feijoo Fariña è la vincitrice del Premio letterario grigione 2026. Il riconoscimento verrà consegnato a Poschiavo il 18 giugno.
Keystone

La scrittrice Begoña Feijoo Fariña ha convinto la giuria del Premio letterario grigione 2026 con il suo romanzo «Onde di passaggio», ambientato a Genova nei giorni dopo il crollo del Ponte Morandi. Il riconoscimento le verrà consegnato il 18 giugno a Poschiavo.

Keystone-SDA

La storia è caratterizzata da un linguaggio essenziale, una buona ambientazione e una costruzione narrativa vincente, si legge oggi in un comunicato. Un racconto che mostra la maturità dell'autrice, nata in Galizia e residente in Svizzera da oltre trent'anni.

Nel suo quarto libro pubblicato l'anno scorso, l'autrice, che abita da più di dieci anni in Valposchiavo, racconta la vita di cinque persone, ignare della tragedia che starà per abbattersi sulla loro città. «Presentandoci vite ordinarie e il possibile impatto di un avvenimento straordinario sull'esistenza individuale e su un'intera comunità, Begoña Feijoo Fariña ci spinge a riflettere sulla fragilità umana e a interrogarci su ciò che per ciascuno conta davvero», continua la nota relativa al riconoscimento.

