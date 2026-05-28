Un incendio è scoppiato nei boschi sopra Coira. La Polizia cantonale dei Grigioni conferma che sono in corso le operazioni di spegnimento.
Secondo quanto riferito da una portavoce della Polizia cantonale grigionese a Keystone-ATS, l'incendio interessa un'area di circa 40 metri per 70.
In base alle informazioni attualmente in possesso delle forze dell'ordine, non si registrano né feriti né persone sfollate.
Il rogo viene domato con l'ausilio di elicotteri antincendio.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia cantonale dei Grigioni e la polizia municipale di Coira.