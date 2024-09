Nelle prime ore del mattino è scoppiato un incendio in un magazzino a Fideris in Prettigovia. Keystone

Un incendio è scoppiato questa mattina presto in un magazzino a Fideris in Prettigovia, causando ingenti danni. I vigili del fuoco sono tutt'ora in azione.

SDA

La polizia cantonale dei Grigioni ha ricevuto la segnalazione dello scoppio dell'incendio attorno alle 3.45 di questa mattina. Più di 60 pompieri dei corpi di Landquart, Mittel- e Vorderprättigau sono arrivati nella zona industriale di Fideris, dove hanno trovato un magazzino in fiamme.

Per garantire acqua a sufficienza per spegnere il rogo, oltre alle autopompe è stata portata tramite una manichetta di due chilometri acqua dal fiume Landquart e dai comuni di Fideris e Jenaz.

«Attualmente non ci sono più fiamme, ma molto fumo, spiega la portavoce della Polizia cantonale grigionese, Anita Senti, a Keystone-ATS. Una parte del corpo pompieri rimarrà tutto il giorno sul luogo dell'incendio per tenere sotto controllo i tizzoni ardenti».

I danni al magazzino, dove si trovavano macchinari da costruzione, materiali edili e mobili ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi. Metà del tetto è crollato, l'altra metà rischia di cedere.

Sul posto è intervenuto uno specialista dell'Ufficio cantonale per la natura e l'ambiente. La polizia cantonale ha avviato un'indagine.

Due incendi in sei giorni

Quello scoppiato a Fideris è il secondo grande incendio in pochi giorni in Prettigovia. Nella notte di venerdì scorso un complesso edilizio di un'azienda di trasporti e decine di veicoli sono andati completamente a fuoco a Valzeina.

Secondo la portavoce della polizia cantonale è ancora presto per dire, se i due eventi siano collegati fra loro. «Non vogliamo suscitare paura. Gli inquirenti della polizia cantonale faranno ora diverse ricerche e seguiranno anche la pista dell'incendio doloso», ha spiegato Anita Senti.

anve, ats