Nella prigione di Cazis (GR) ai detenuti musulmani è stata servita carne di maiale non dichiarata come tale. (immagine d'archivio) Keystone

A seguito di una perquisizione nel carcere di Realta a Cazis (GR), le autorità hanno trovato carne di maiale non dichiarata in prodotti a base di manzo. La carne in questione è stata servita anche a diversi detenuti musulmani. Il macellaio è stato licenziato.

SDA

Nove prodotti a base di carne bovina sono stati confiscati durante una perquisizione a settembre, a seguito di una denuncia penale da parte di detenuti, ha dichiarato Mathias Fässler, capo dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni, oggi davanti ai media a Coira.

L'"altissima percentuale di carne di maiale» trovata nei prodotti a base di manzo ha portato all'immediato licenziamento del macellaio, ha proseguito Fässler. Degli oltre 200 detenuti, poco meno della metà sono musulmani. Nell'Islam, la carne di maiale è vietata perché considerata impura.

Le autorità si sono scusate oggi per la falsa dichiarazione della merce in questione. Oltre al licenziamento, le prime misure riguardano anche l'acquisto di prodotti a base di carne che, fino a nuovo avviso, verrà fatto presso terzi.

mafr, ats