Auto esce di strada e si ribalta a Segnas, morto il conducente

Un automobilista di 69 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamani a Segnas, una frazione di Disentis/Mustér, nei Grigioni, in Surselva.

Immagine d'illustrazione. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Stando a quanto riferisce la polizia cantonale, intorno alle 09.20 l'uomo stava percorrendo in discesa una strada secondaria, quando il suo veicolo è uscito di strada finendo in una scarpata, dove si è ribaltato più volte, per poi fermarsi su un prato circa 80 metri sotto la carreggiata.

A causa delle gravi ferite riportate il conducente è morto sul posto, ha indicato la polizia cantonale grigionese.

hm, ats