  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Non solo atletica Ditaji Kambundji nominata per la «pala dell'umorismo» di Arosa. Di cosa si tratta?

SDA

25.9.2025 - 15:05

Ditaji Kambundji non solo brava e veloce ma anche col sorriso contagioso.
Ditaji Kambundji non solo brava e veloce ma anche col sorriso contagioso.
Keystone

La campionessa del mondo dei 100 metri ostacoli Ditaji Kambundji è tra i candidati alla «pala dell’umorismo» 2025 del Festival di Arosa, premio che celebra personalità dal sorriso contagioso e dallo spirito brillante.

Keystone-SDA

25.09.2025, 15:05

La campionessa del mondo dei 100 metri ostacoli Ditaji Kambundji è stata nominata per la cosiddetta «pala dell'umorismo» 2025 assegnata ogni anno dal Festival dell'umorismo di Arosa (GR).

Questo premio viene attribuito a personalità che brillano per il loro senso dello humour.

Mondiali di Tokyo. È storia! Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli

Mondiali di TokyoÈ storia! Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli

La 23enne bernese non si è limitata a scrivere la storia dell'atletica durante la sua vittoria a Tokyo il 15 settembre scorso, ma ha entusiasmato il pubblico al di là del mondo dello sport grazie al suo carisma e al suo «sorriso sempre contagioso», scrive Arosa Turismo in un comunicato odierno.

Il riconoscimento verrà assegnato il 6 dicembre. Gli altri nominati sono la nazionale femminile di calcio, il duo di presentatrici dell'Eurovision Song Contest Hazel Brugger e Sandra Studer, il calciatore Xherdan Shaqiri e il consigliere federale Martin Pfister.

La 34esima edizione del Festival dell'umorismo di Arosa si tiene dal 3 al 14 dicembre.

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
La principessa Mette-Marit si prende una lunga pausa dai doveri reali, ecco perché
L'accusa shock della figlia di Vittorio Sgarbi: «È incapace di gestire i propri interessi»

Altre notizie

Ecco dove. «I cervi in amore non vanno disturbati», vietate le auto di notte per tutelarli

Ecco dove«I cervi in amore non vanno disturbati», vietate le auto di notte per tutelarli

Ed ecco le novità in programma. Instagram doppia TikTok, ha 3 miliardi di utenti mensili

Ed ecco le novità in programmaInstagram doppia TikTok, ha 3 miliardi di utenti mensili

Dopo lo show. Standing ovation da Emporio nel ricordo di Armani

Dopo lo showStanding ovation da Emporio nel ricordo di Armani