Non solo atleticaDitaji Kambundji nominata per la «pala dell'umorismo» di Arosa. Di cosa si tratta?
SDA
25.9.2025 - 15:05
La campionessa del mondo dei 100 metri ostacoli Ditaji Kambundji è tra i candidati alla «pala dell’umorismo» 2025 del Festival di Arosa, premio che celebra personalità dal sorriso contagioso e dallo spirito brillante.
Keystone-SDA
25.09.2025, 15:05
SDA
La campionessa del mondo dei 100 metri ostacoli Ditaji Kambundji è stata nominata per la cosiddetta «pala dell'umorismo» 2025 assegnata ogni anno dal Festival dell'umorismo di Arosa (GR).
Questo premio viene attribuito a personalità che brillano per il loro senso dello humour.
La 23enne bernese non si è limitata a scrivere la storia dell'atletica durante la sua vittoria a Tokyo il 15 settembre scorso, ma ha entusiasmato il pubblico al di là del mondo dello sport grazie al suo carisma e al suo «sorriso sempre contagioso», scrive Arosa Turismo in un comunicato odierno.
Il riconoscimento verrà assegnato il 6 dicembre. Gli altri nominati sono la nazionale femminile di calcio, il duo di presentatrici dell'Eurovision Song Contest Hazel Brugger e Sandra Studer, il calciatore Xherdan Shaqiri e il consigliere federale Martin Pfister.
La 34esima edizione del Festival dell'umorismo di Arosa si tiene dal 3 al 14 dicembre.