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Grigioni Donna aggredisce e ferisce gravemente una signora a Thusis

SDA

27.3.2026 - 14:02

Una donna anziana è stata accoltellata e ferita gravemente da una 29enne a Thusis ieri pomeriggio. (immagine simbolica)
Una donna anziana è stata accoltellata e ferita gravemente da una 29enne a Thusis ieri pomeriggio. (immagine simbolica)
Keystone

Ieri pomeriggio una donna svizzera di 29 anni ha ferito con un coltello una signora di 87 anni a Thusis. La donna gravemente ferita è stata trasportata all'ospedale cantonale a Coira. La procura ha aperto un'inchiesta penale per tentato omicidio.

Keystone-SDA

27.03.2026, 14:02

L'aggressione è avvenuta verso le 16.15 di ieri pomeriggio. Alcune persone hanno assistito alla scena, hanno soccorso la vittima e trattenuto l'altra donna fino all'arrivo della pattuglia della polizia. I testimoni presenti sono stati assistiti dal Care Team Grischun.

Secondo le prime informazioni, le due donne non avevano alcun legame fra loro. La 29enne è stata subito arrestata.

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