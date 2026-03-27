Una donna anziana è stata accoltellata e ferita gravemente da una 29enne a Thusis ieri pomeriggio. (immagine simbolica) Keystone

Ieri pomeriggio una donna svizzera di 29 anni ha ferito con un coltello una signora di 87 anni a Thusis. La donna gravemente ferita è stata trasportata all'ospedale cantonale a Coira. La procura ha aperto un'inchiesta penale per tentato omicidio.

Keystone-SDA SDA

L'aggressione è avvenuta verso le 16.15 di ieri pomeriggio. Alcune persone hanno assistito alla scena, hanno soccorso la vittima e trattenuto l'altra donna fino all'arrivo della pattuglia della polizia. I testimoni presenti sono stati assistiti dal Care Team Grischun.

Secondo le prime informazioni, le due donne non avevano alcun legame fra loro. La 29enne è stata subito arrestata.