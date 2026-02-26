  1. Clienti privati
«Sechseläuten» Il Böögg in viaggio da Zurigo ai Grigioni, ecco come mai

SDA

26.2.2026 - 15:36

Il Böögg farà un viaggio fuori casa e si recherà nei Grigioni, cantone ospite del Sechseläuten 2026. (immagine d'archivio)
Il Böögg farà un viaggio fuori casa e si recherà nei Grigioni, cantone ospite del Sechseläuten 2026. (immagine d'archivio)
Keystone

Il Böögg, il pupazzo riempito di petardi che simboleggia l'inverno, e a cui viene dato fuoco durante il Sechseläuten, viaggerà da Zurigo verso l'Engadina. L'iniziativa si inserisce nel programma che vede il Canton Grigioni ospite d'onore dell'edizione di quest'anno, in programma dal 17 al 20 aprile.

Keystone-SDA

26.02.2026, 15:36

26.02.2026, 15:48

Il Böögg giungerà in Engadina mercoledì prossimo con un treno della Ferrovia retica, indica una nota congiunta del Sechseläuten e del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità del Canton Grigioni. Per ragioni di sicurezza, il pupazzo viaggerà senza materiale pirotecnico ed è stato dotato di una protezione speciale contro le intemperie, viene precisato nel comunicato.

Da giovedì prossimo a domenica prossima, il Böögg sarà presente alla Maratona engadinese, la gara annuale di sci di fondo tra Maloja e S-chanf, in Engadina Alta, dove parteciperà simbolicamente alla corsa notturna che porta da Sils a Pontresina.

Il viaggio ha un forte valore simbolico e intende sottolineare la collaborazione e l'amicizia tra i due cantoni, oltre a promuovere i Grigioni come destinazione sportiva e turistica di primo piano, scrivono le autorità cantonali.

Al Sechseläuten, i Grigioni, come già indicato a dicembre, porteranno nella città sulla Limmat l'autentico spirito grigionese all'insegna del motto «proprio patgific».

