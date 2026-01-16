IncendioGR: in manette piromane che appiccò fuoco a Rothenbrunnen
SDA
16.1.2026 - 11:27
La polizia cantonale grigionese ha arrestato un uomo italiano di 40 anni, che ha ammesso di aver causato l'incendio a un'azienda commerciale a Rothenbrunnen (GR) lo scorso ottobre.
Keystone-SDA
16.01.2026, 11:27
SDA
I danni materiali all'azienda, andata a fuoco il 17 ottobre, commerciale hanno superato i 100'000 franchi. Le indagini avviate immediatamente hanno confermato il sospetto di incendio doloso. In collaborazione con la Procura pubblica retica, le indagini della polizia cantonale dei Grigioni hanno portato all'arresto del 40enne. L'uomo dovrà ora rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.
