Incendio GR: in manette piromane che appiccò fuoco a Rothenbrunnen

SDA

16.1.2026 - 11:27

La polizia cantonale dei Grigioni ha messo in manette un 40enne italiano, che ha causato l'incendio di un'azienda commerciale a Rothenbrunnen lo scorso autunno. (immagine simbolica)
Keystone
Keystone

La polizia cantonale grigionese ha arrestato un uomo italiano di 40 anni, che ha ammesso di aver causato l'incendio a un'azienda commerciale a Rothenbrunnen (GR) lo scorso ottobre.

Keystone-SDA

16.01.2026, 11:27

I danni materiali all'azienda, andata a fuoco il 17 ottobre, commerciale hanno superato i 100'000 franchi. Le indagini avviate immediatamente hanno confermato il sospetto di incendio doloso. In collaborazione con la Procura pubblica retica, le indagini della polizia cantonale dei Grigioni hanno portato all'arresto del 40enne. L'uomo dovrà ora rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

