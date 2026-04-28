L'incendio scoppiato nei boschi di Brusio lo scorso 7 aprile, che ha mandato in fumo oltre due chilometri quadrati di bosco. Keystone

Il Consiglio comunale di Brusio ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti a seguito del vasto incendio boschivo, divampato a inizio mese sopra il paese di Campascio. Lo ha confermato il presidente comunale Pietro Della Cà a Keystone-ATS.

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«Dobbiamo tutelare i nostri interessi», ha spiegato Della Cà, confermando, come riportato dalla RSI, il mandato conferito dall'esecutivo comunale ai propri legali.

«La denuncia è contro ignoti perché, a quanto risulta, l'accensione del fuoco (per bruciare residui di legname) era stata autorizzata e spetta alle autorità stabilire se ci siano delle responsabilità per l'accaduto e a carico di chi», ha continuato il sindaco

Il 7 aprile un incendio era divampato fra il paese di Campascio e l'abitato di Viano, colpendo due chilometri quadrati di bosco.