Incidente di moto ieri sulla strada del passo dell'Albula Keystone

Un motociclista di 19 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri nel primo pomeriggio mentre scendeva dal passo dell'Albula, nei Grigioni.

Il ragazzo ha riportato ferite di media entità ed è stato trasporto in elicottero in ospedale.

Per motivi ancora sconosciuti, il motociclista è uscito di strada in una curva, ha attraversato un prato per una dozzina metri ed è caduto lungo un pendio, precisa oggi la polizia cantonale grigionese.

Dopo i primi soccorsi sul posto, il 19enne è stato trasportato all'ospedale cantonale di Coira. La polizia sta indagando sulle circostanze esatte dell'incidente.

mc, ats