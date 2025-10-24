Un operaio di 52 anni è stato colpito da una traversa che lo ha fatto cadere dal ponte di carico di un veicolo ieri mattina a Falera (GR). L'uomo, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasportato dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.

È intervenuta la REGA KAPO GR

Keystone-SDA SDA

Il 52enne, assieme a due altri operai, stava facendo dei lavori di pavimentazione.

I tre stavano sollevando una traversa con una pala gommata sul ponte di carico di un furgone, si legge in una nota odierna della polizia cantonale grigionese.

L'uomo in questione è poi salito sul ponte di carico del mezzo, dove è stato colpito dalla traversa di circa 500 kg, cadendo rovinosamente sulla ghiaia, prosegue la nota.

La polizia cantonale ha aperto un'indagine per far luce sulle circostanze dell'incidente.