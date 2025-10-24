  1. Clienti privati
Operaio 52enne ferito da una traversa a Falera

SDA

24.10.2025 - 10:34

Un operaio di 52 anni è stato colpito da una traversa che lo ha fatto cadere dal ponte di carico di un veicolo ieri mattina a Falera (GR). L'uomo, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasportato dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.

È intervenuta la REGA
È intervenuta la REGA
KAPO GR

Keystone-SDA

24.10.2025, 10:34

24.10.2025, 10:39

Il 52enne, assieme a due altri operai, stava facendo dei lavori di pavimentazione.

I tre stavano sollevando una traversa con una pala gommata sul ponte di carico di un furgone, si legge in una nota odierna della polizia cantonale grigionese.

L'uomo in questione è poi salito sul ponte di carico del mezzo, dove è stato colpito dalla traversa di circa 500 kg, cadendo rovinosamente sulla ghiaia, prosegue la nota.

La polizia cantonale ha aperto un'indagine per far luce sulle circostanze dell'incidente.

