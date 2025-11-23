  1. Clienti privati
Grigioni Piccola caduta massi sopra Brienz, non sono ancora scesi i 300'000 m3 di roccia

SDA

23.11.2025 - 13:38

Il vecchio cono detritico raggiunge quasi il villaggio evacuato di Brienz/Brinzauls (GR). Piccoli smottamenti si sono verificati nel versante della montagna che sta franando. (immagine d'archivio)
Keystone

L'attesa per il previsto distaccamento di 300'000 m3 di roccia sopra il villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls (GR) prosegue. Ieri e oggi si sono verificati diversi piccoli smottamenti sul versante della frana, senza però presentare una minaccia per il paese.

Keystone-SDA

23.11.2025, 13:38

Oggi a mezzogiorno le cadute di massi non costituivano ancora un segnale di un'imminente colata detritica, hanno indicato le autorità.

«Prima di una grande frana, gli esperti prevedono un aumento dei crolli di roccia», ha dichiarato Christian Gartmann, responsabile della comunicazione del Comune di Albula/Alvra (GR), di cui Brienz è frazione, in riferimento alle notizie riportate dalla SRF. Le cadute di massi verificatesi da ieri non sono quindi una sorpresa, ha spiegato Gartmann all'agenzia Keystone-ATS.

Gli esperti continuano ad attendersi un distaccamento nei prossimi giorni, come già anticipato martedì. Si prevede una frana, ovvero un distaccamento di roccia con un volume inferiore a un milione di metri cubi, ha spiegato il portavoce. Il volume della frana è stimato a 300 000 metri cubi, pari a circa 300 case unifamiliari. Una stima doppia rispetto a quella indicata martedì che si situava fra i 100'000 e i 150'000 metri cubi di roccia, pari a 100 -150 case unifamiliari.

Se la frana dovesse cadere sul cumulo di detriti sottostante, secondo i geologi potrebbe mettere in movimento grandi masse rocciose. Fino a un milione di metri cubi di detriti potrebbero quindi scivolare verso il villaggio. Se quest'ultimo venisse raggiunto, si causerebbero molto probabilmente dei danni, ha spiegato Gartmann.

