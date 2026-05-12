  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Record di visitatori per la mostra «Kirchner.Picasso» di Davos

SDA

12.5.2026 - 15:43

Le opere di Pablo Picasso e Ernst Ludwig Kirchner hanno attirato quasi 18'000 visitatori a Davos sull'arco di tre mesi.
Le opere di Pablo Picasso e Ernst Ludwig Kirchner hanno attirato quasi 18'000 visitatori a Davos sull'arco di tre mesi.
Keystone

Quasi 18'000 persone hanno visitato la mostra con opere di Pablo Picasso ed Ernst Ludwig Kirchner a Davos (GR) da febbraio a maggio. L'esposizione è stata un successo di pubblico, ma anche un evento espositivo di rilevanza scientifica di portata internazionale.

Keystone-SDA

12.05.2026, 15:43

L'esposizione «Kirchner. Picasso» è stata la mostra più riuscita da quando il museo è stato inaugurato più di 30 anni fa, ha comunicato oggi il Museo Kirchner di Davos in un comunicato stampa. Normalmente, circa 20'000 visitatori si recano ogni anno al museo.

La mostra, che si è svolta dal 15 febbraio al 3 maggio, ha presentato circa un centinaio di dipinti, sculture, disegni e stampe di questi due importanti artisti dell'arte moderna classica.

La direttrice del museo, Katharina Beisiegel, durante il vernissage aveva spiegato che il progetto era rilevante anche a livello di storia dell'arte. «Entrambi gli artisti sono stati fondamentali per l'arte moderna e hanno avuto un grande impatto sulle generazioni diartisti vissuti dopo di loro», aveva detto a Keystone-ATS.

L'esposizione è frutto di un desiderio che Kirchner aveva espresso nel 1933, cinque anni prima di togliersi la vita.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
L'Iran conferma la presenza ai Mondiali, ma mette 10 condizioni. Zampolli: «Trump adora l'Italia»
Ogni anno si perdono migliaia di franchi senza rendersene conto con la cassa pensione
Mel Gibson allo scoperto con il suo nuovo amore: il 69enne bacia Antonella Salvucci davanti al Fontanone
A maggio è tornata la neve nella Svizzera orientale: ecco il video

Altre notizie

Ticino. I conti di Locarno tornano in nero, ma il Municipio invita alla prudenza

TicinoI conti di Locarno tornano in nero, ma il Municipio invita alla prudenza

Canton Vaud. Torna la calma nel palazzo della droga in Rue de Genève a Losanna

Canton VaudTorna la calma nel palazzo della droga in Rue de Genève a Losanna

Ticino. San Gottardo, la corsia preferenziale CUPRA entra nella fase definitiva

TicinoSan Gottardo, la corsia preferenziale CUPRA entra nella fase definitiva

Grigioni. Conto alla rovescia per la Festa federale di tiro a Coira

GrigioniConto alla rovescia per la Festa federale di tiro a Coira