Storie, CuriositàGR: Saoseo, al via la selezione per la nuova gestione del rifugio
SDA
6.5.2026 - 16:31
Il Rifugio Saoseo, in Valposchiavo (GR), meta sempre più ambita con 3.554 pernottamenti nel 2025 (+17,1%), cerca nuovi gestori. La Sezione Bernina del CAS valuta le candidature pervenute. La struttura resterà aperta durante la transizione.
Keystone-SDA
06.05.2026, 16:31
SDA
Il Rifugio Saoseo, situato nel comune di Poschiavo e gestito dalla Sezione Bernina del Club Alpino Svizzero (CAS), sta per cambiare volto. È in corso la procedura per l'assegnazione di una nuova gestione, mentre i numeri confermano il crescente appeal della struttura: nel 2025 ha registrato 3.554 pernottamenti, con un incremento del 17,1% rispetto all'anno precedente.
«Normalmente riceviamo le candidature entro fine aprile», spiega Sebastian Bahner, presidente della Sezione Bernina del SAC, contattato da Keystone-ATS. «In questa fase stiamo esaminando le domande pervenute per avviare i primi colloqui». La tempistica per il passaggio di consegne è flessibile: «Il rifugio non chiuderà, poiché gli attuali gestori sono vincolati contrattualmente fino a fine novembre. Se si raggiungerà un accordo con i nuovi candidati, la transizione potrebbe avvenire già a giugno o agosto».
Il Saoseo si inserisce in un trend positivo che interessa l'intera rete dei rifugi CAS: «Le nostre strutture registrano un numero di pernottamenti come mai prima d'ora», sottolinea Bahner, rimandando ai dati ufficiali dell'organizzazione. Per il solo Saoseo, l'estate 2025 ha fatto registrare 2.309 presenze (+20,5%), mentre la stagione invernale 2024/25 ha totalizzato 1.245 pernottamenti (+11,3%).
Cosa comporta gestire un rifugio alpino
Il ruolo di gestore richiede competenze trasversali. Tra i compiti principali: l'accoglienza di ospiti giornalieri e notturni, la rendicontazione finanziaria verso la Sezione Bernina, l'elaborazione del budget annuale per la manutenzione, il coordinamento degli interventi ordinari insieme al responsabile della struttura, e la partecipazione a 1-2 incontri annuali dedicati ai gestori.
Non sono previsti corsi obbligatori, ma il CAS mette a disposizione un programma formativo specifico per preparare i candidati alle sfide peculiari di questo mestiere. «L'obiettivo è accompagnare chi è interessato a comprendere le responsabilità operative e relazionali di questa professione», precisa Bahner.
La selezione è ora nella fase di valutazione. «Una volta identificato il candidato o la candidata più idonei, procederemo con la definizione dei dettagli contrattuali», aggiunge il presidente della Sezione Bernina. «Ci vorranno ancora alcune settimane».
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