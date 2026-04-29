  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Frontale a Schiers, muore un 65enne

SDA

29.4.2026 - 14:38

La Polizia cantonale dei Grigioni ha comunicato oggi, che l'uomo rimasto gravemente ferito lunedì in uno scontro a Schiers è deceduto all'Ospedale cantonale a Coira. (immagine simbolica)
La Polizia cantonale dei Grigioni ha comunicato oggi, che l'uomo rimasto gravemente ferito lunedì in uno scontro a Schiers è deceduto all'Ospedale cantonale a Coira. (immagine simbolica)
Keystone

Il 65enne rimasto gravemente ferito lunedì dopo un incidente stradale a Schiers è morto nella notte fra lunedì e martedì all'Ospedale cantonale dei Grigioni. Lo ha comunicato oggi la Polizia cantonale grigionese.

Keystone-SDA

29.04.2026, 14:38

29.04.2026, 14:45

L'uomo era rimasto intrappolato nella sua automobile dopo aver invaso la corsia opposta ed essersi scontrato con un veicolo che proveniva in senso contrario.

Un camion che seguiva era poi andato a sbattere contro i due veicoli.

Il 65enne era stato estratto dalla sua auto dai vigili del fuoco. Viste le gravi ferite riportate era stato trasportato al nosocomio di Coira.

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Coop e Migros richiamano urgentemente dei formaggi contaminati
Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker

Altre notizie

Tragedia di Capodanno. L'Italia si costituisce parte civile nel procedimento sul rogo di Crans-Montana

Tragedia di CapodannoL'Italia si costituisce parte civile nel procedimento sul rogo di Crans-Montana

Stati Uniti. Il riconoscimento facciale per poter entrare a Disneyland, scatta la polemica

Stati UnitiIl riconoscimento facciale per poter entrare a Disneyland, scatta la polemica

Costi aggiuntivi per Berna. L'UE per la riforma sui frontalieri: disoccupazione pagata dall'ultimo Paese dove han lavorato

Costi aggiuntivi per BernaL'UE per la riforma sui frontalieri: disoccupazione pagata dall'ultimo Paese dove han lavorato