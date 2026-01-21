Il luogo dell'incidente e l'intervento dei mezzi di soccorso e della polizia ripresi da un drone. A seguito dello scontro la strada fra Maloja e Silvaplana è rimasta chiusa per due ore. Keystone

Un 66enne è rimasto ferito gravemente ieri pomeriggio a seguito dello schianto fra più veicoli sulla strada fra Maloja (GR) e Silvaplana (GR). Il collegamento è rimasto chiuso per due ore.

L'impatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Il 66enne stava percorrendo la strada principale da Maloja in direzione di Silvaplana. La sua auto è finita nella corsia opposta e si è scontrata lateralmente con il veicolo di un 52enne che proveniva in senso contrario, scrive oggi la polizia cantonale grigionese in un comunicato.

A causa dello schianto, l'auto del 66enne si è ruotata di 90 gradi. Ciò ha causato lo sbandamento del veicolo nella corsia opposta, dove si è verificato un nuovo tamponamento con l'auto di un 49enne.

Il conducente 66enne è stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco. Una squadra del servizio di soccorso dell'Alta Engadina ha trasportato il ferito grave all'ospedale di Samedan, dove è stato portato pure il conducente della terza automobile.

Tutti i veicoli coinvolti sono andati completamente distrutti. La polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulle cause dell'incidente.