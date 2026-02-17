  1. Clienti privati
Grigioni Uno snowboarder viene travolto da una valanga a Davos Wolfgang, ma ne esce illeso

SDA

17.2.2026 - 16:43

L'uomo, che è stato travolto ieri da una valanga a Davos, è stato liberato in stato di ipotermia dalla massa di neve compatta. (immagine simbolica)
Keystone
Keystone

Ieri pomeriggio un snowboarder è stato travolto da una valanga, mentre stava facendo del fuoripista in località Davos Wolfgang, nei Grigioni. Lo sportivo è riuscito in parte a liberarsi dalla neve e a chiamare aiuto.

Keystone-SDA

17.02.2026, 16:43

17.02.2026, 16:55

L'uomo ha lasciato la pista segnalata in direzione di Besenbinder dopo le 14.30. Stando alle prime informazioni della polizia cantonale grigionese, l'uomo ha provocato lui stesso la valanga, che lo ha travolto.

Il braccio dello snowboarder è rimasto fuori dalla massa nevosa, il che gli ha salvato la vita. L'uomo è infatti riuscito a liberarsi a sufficienza per garantire un'adeguata ossigenazione ed ha così iniziato a chiamare più volte aiuto. Un pattugliatore delle piste lo ha notato durante il suo controllo a fine giornata e ha avviato le operazioni di soccorso.

Lo sportivo è stato liberato completamente dalla neve. In stato di ipotermia, ma però illeso, è stato trasportato all'ospedale di Davos.

Allerta valanghe a livello 4

Nel suo comunicato, la polizia cantonale dei Grigioni ha segnalato il pericolo legato alle valanghe in vigore nelle Alpi. Nella zona interessata è attualmente in vigore il livello di allerta 4 su 5. Domenica pomeriggio uno snowboarder di 38 anni è morto nel comprensorio sciistico di Parsenn, a Davos, travolto da una valanga mentre si trovava fuori pista. Le autorità hanno sottolineato il grande rischio delle discese fuori dalle piste battute e segnalate.

