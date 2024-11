Alla presenza della consigliera di Stato grigionese Carmelia Maissen, è stato inaugurato oggi ufficialmente il nuovo tunnel Val Alpetta sulla strada per Samnaun. Il progetto, costato 28,6 milioni di franchi, ha dovuto essere portato avanti in modo celere a causa del crollo di una vecchia galleria, in modo da non mettere a rischio la stagione invernale nella regione.

Carmelia Maissen in una foto d'inizio 2024. KEYSTONE

SDA

L'apertura era inizialmente prevista per il 2025, ha indicato il Cantone dei Grigioni in un comunicato odierno. Tuttavia, a causa del crollo parziale di un cunicolo di accesso al tunnel esistente sulla vecchia strada per Samnaun, avvenuto la scorsa primavera, e della conseguente instabilità di altre parti di roccia, la galleria Val Alpetta, lunga 632 metri, ha dovuto essere completata prima.

Anche se ora è ufficialmente aperta, la nuova galleria non è finita. Dovranno ancora essere posati «il manto di usura nonché la segnaletica orizzontale definitiva». L'ufficio tecnico cantonale intende completarli nel corso del prossimo anno.

Successivamente verranno smantellate le misure temporanee di protezione contro la caduta di massi, mentre gli impianti via cavo esistenti verranno trasferiti nei nuovi blocchi di cavi e inizieranno i lavori di smantellamento e rinaturalizzazione del tracciato attuale.

Altre gallerie pianificate

Il tunnel Val Alpetta è il secondo di quattro progetti di ampliamento della strada per Samnaun. La prima galleria, la Val Pischöt, è stata inaugurata nel 2017, mentre nei prossimi anni verranno realizzate quelle della Val Mundin e della Val Cotschna.

Le autorità prevedono di iniziare la costruzione di quest'ultimo tunnel nel 2026, con i primi lavori preparatori che verranno avviati la prossima estate.

La strada per Samnaun è una parte importante della rete stradale cantonale. Permette di accedere alla località turistica di Samnaun da Vinadi ed è l'unico collegamento interamente in territorio svizzero.

mp, ats