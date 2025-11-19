  1. Clienti privati
Svizzera orientale Cinque allievi poliziotti sospesi per razzismo e sessismo

SDA

19.11.2025 - 14:26

Tolleranza zero per razzismo e sessismo: cinque allievi poliziotti espulsi dal Centro di formazione della Svizzera orientale. (immagine d'illustrazione)
Tolleranza zero per razzismo e sessismo: cinque allievi poliziotti espulsi dal Centro di formazione della Svizzera orientale. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Cinque allievi poliziotti della Svizzera orientale sono stati sospesi con effetto immediato per aver diffuso contenuti razzisti e sessisti presso il Centro di formazione di polizia di Amriswil (TG).

Keystone-SDA

19.11.2025, 14:26

19.11.2025, 15:03

La decisione fa seguito all'intervento di un servizio di segnalazione esterno. L'espulsione riguarda due allievi della polizia cantonale dei Grigioni e uno a testa della polizia cantonale di Turgovia e della polizia cittadina e cantonale di San Gallo.

Il Concordato di polizia della Svizzera orientale applica la «tolleranza zero» nei confronti di razzismo, sessismo, mobbing, discriminazione ed estremismo di ogni tipo, scrive in una nota odierna. Il servizio di segnalazione esterno «ha funzionato bene», viene inoltre precisato.

