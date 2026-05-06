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Grigioni Trattore completamente distrutto dalle fiamme a Ftan

SDA

6.5.2026 - 11:20

Un'immagine del trattore dopo l'incendio
Un'immagine del trattore dopo l'incendio
Keystone

Un trattore ha preso fuoco ieri poco dopo mezzogiorno su una strada in territorio di Ftan (GR) ed è andato completamente distrutto. 

Keystone-SDA

06.05.2026, 11:20

06.05.2026, 11:32

Stando a una nota della polizia cantonale grigionese, i vigili del fuoco sono riusciti a impedire un'ulteriore propagazione dell'incendio all'area circostante.

All'arrivo dei pompieri il trattore con la pressa per il fieno era già completamente avvolto dalle fiamme.

Nonostante l'immediato intervento di spegnimento, il fuoco ha raggiunto anche un cespuglio situato accanto alla strada.

«Un'ulteriore propagazione dell'incendio – sulle cui cause è stata aperta un'inchiesta – è però stata evitata», viene precisato nel comunicato.

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