Il vescovo della diocesi di Coira, Joseph Maria Bonnemain, ha chiesto al Vaticano di valutare l'impiego di un vescovo ausiliare. (immagine d'archivio) Keystone

L'84% dei 346 partecipanti a un sondaggio lanciato dalla diocesi di Coira si dice favorevole all'introduzione di uno, se non due, vescovi ausiliari. Il motivo: alleggerire il carico di lavoro all'attuale vescovo. L'ultima parola spetta al Vaticano.

Keystone-SDA SDA

Il Consiglio dei sacerdoti, quello degli educatori religiosi, teologi e diaconi della diocesi di Coira come pure il Consiglio dei giovani si sono espressi in modo positivo all'introduzione di uno o più vescovi ausiliari, scrive oggi la diocesi in un comunicato.

Il vescovo Joseph Maria Bonnemain ha presentato una richiesta formale al Vaticano, che valuterà la situazione e la necessità.

Se Roma dovesse essere favorevole, la diocesi di Coira presenterà un dossier di possibili candidati. La scelta verrà presa da Papa Leone XIV, al quale spetterà anche la nomina del vescovo ausiliare.

Se il Vaticano invece dovesse ritenere superflua la richiesta della diocesi di Coira, la procedura si concluderà e la questione verrà archiviata.

Motivi per un vescovo ausiliare

Nel sondaggio la ragione maggiormente citata per la nomina di un vescovo ausiliare è stata quella di alleggerire il carico di lavoro dell'attuale vescovo.

La diocesi di Coira si estende su sette Cantoni, ovvero Grigioni, Svitto, Uri, Glarona, Obvaldo, Nidvaldo e Zurigo e conta 610'000 fedeli. Si tratta di un territorio vasto comprendente diverse differenze culturali e linguistiche

Secondo i partecipanti all'inchiesta, il vescovo supplementare dovrebbe essere autentico e avvicinabile, speranzoso e coraggioso, con un profilo spirituale autentico.

È auspicabile un sacerdote con comprovata esperienza nel lavoro parrocchiale, nell'assistenza spirituale e nei compiti di direzione.

Più volte è stato menzionato il desiderio di scegliere un sacerdote con un cuore aperto e pronto all'ascolto.