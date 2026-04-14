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Folclore Per Sechseläuten un tram di Zurigo scambia aspetto con la Ferrovia retica e viceversa

SDA

14.4.2026 - 17:51

Un tram con le sembianze della VBZ (a sinistra) e uno con l'aspetto della Ferrovia Retica sul Quaibrücke di Zurigo.
Un tram con le sembianze della VBZ (a sinistra) e uno con l'aspetto della Ferrovia Retica sul Quaibrücke di Zurigo.
Keystone

In occasione del Sechseläuten, che quest'anno vede i Grigioni quale Cantone ospite, l'azienda dei trasporti pubblici zurighesi Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) e la Ferrovia Retica (FR) celebrano la loro collaborazione con un'iniziativa simbolica: uno scambio di aspetto tra i rispettivi mezzi.

Keystone-SDA

14.04.2026, 17:51

14.04.2026, 17:54

Nei prossimi mesi, un tram VBZ circolerà a Zurigo con il design della FR, mentre un treno della compagnia retica percorrerà i binari dei Grigioni con l'aspetto di un tram zurighese.

Lo indicano le due aziende di trasporto in una nota congiunta.

A Zurigo entra da ora in servizio un tram Cobra decorato nello stile dei celebri convogli della FR, trasformando simbolicamente un «treno patrimonio mondiale» in mezzo pendolare urbano, si legge nella nota.

L'iniziativa, presentata ufficialmente alla presenza delle autorità cittadine e dei vertici delle due aziende, intende sottolineare il legame tra la città e il cantone alpino, portando un tocco di atmosfera montana nel traffico quotidiano di Zurigo, viene precisato.

Parallelamente, nei Grigioni un moderno treno FR con aspetto VBZ offrirà un curioso contrasto tra paesaggio alpino e design urbano, passando da mezzo per pendolari a vero e proprio «soggetto da cartolina», prosegue il comunicato.

Le autorità grigionesi e i responsabili della compagnia ferroviaria hanno evidenziato come l'iniziativa rappresenti anche un invito rivolto ai cittadini zurighesi a visitare la regione, da sempre tra le principali destinazioni turistiche e di svago per la popolazione della città.

La tradizionale festa delle corporazioni di Zurigo, che segna la fine dell'inverno e in cui viene bruciato il «Böögg», si tiene da venerdì fino a lunedì prossimo.

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