Il luogo della festa di tiro alla fune dopo il passaggio del temporale che ha fatto cinque feriti. Keystone

Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio (sabato) a Grabs, nel canton San Gallo, a causa di un forte temporale che si è abbattuto su un terreno dov'era in corso una festa di tiro alla fune.

Il temporale ha imperversato verso le 15.00 in località Riet, dove si teneva la festa. Un tendono è crollato, un rimorchio si è ribaltato e diversi oggetti hanno volteggiato in aria, ha reso noto la polizia cantonale di San Gallo.

Sul posto c'erano 200-300 persone ed almeno cinque hanno riportato ferite. Un uomo di 44 anni è stato trasportato con un elicottero in ospedale con ferite di gravità imprecisata. Una donna di 70 anni è stata portata in ospedale in ambulanza con ferite minori. Gli altri feriti – precisa la nota – hanno potuto essere medicato sul posto o si sono recati autonomamente da un medico.

I danni materiali non sono ancora stati stimati. Oltre alle pattuglie della polizia, sono intervenuti sul posto anche i pompieri, il servizio di ambulanza con medico d'urgenza e un elicottero di soccorso.

ats