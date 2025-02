La scrittrice zurighese di lingua italiana Fleur Jaeggy. L'84enne è la laureata del Gran Premio svizzero di letteratura 2025 (foto d'archivio). Keystone

Il Gran Premio svizzero di Letteratura, dotato di 40'000 franchi, viene attribuito quest'anno alla scrittrice zurighese Fleur Jaeggy, che scrive in italiano. Dal 1968 l'autrice risiede a Milano. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio federale della cultura (UFC).

Keystone-SDA, sifo, ats SDA

L'UFC ha comunicato oggi anche i vincitori dei Premi svizzeri di letteratura, del valore di 25'000 franchi, assegnati a sette autori, tra cui il ticinese Fabio Andina per il suo ultimo romanzo «Sedici mesi» (Rubettino, 2024). Il Premio speciale di mediazione, dotato di 40'000 franchi, va invece all'associazione Letture sul sofà/Sofalesungen/Lectures Canap.

Jaeggy, classe 1940, è nata a Zurigo da papà svizzero e mamma italiana. Prima di stabilirsi a Roma, dove ha conosciuto la scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann, di cui è diventata amica, ha frequentato diversi collegi, tra questo anche uno in Ticino, indica una nota odierna dell'UFC.

«La scrittura della Jaeggy scava in profondità e non concede mai nulla al sentimentalismo», si legge nell'elogio della giuria. «Al centro della sua narrativa c'è la solitudine; i personaggi vivono spesso in ambienti chiusi e repressivi come collegi o istituti», prosegue la laudatio.

Altri numerosi premi letterari

Nel corso della sua carriera l'autrice ha ricevuto numerosi premi, specialmente in Italia, suo Paese d'adozione, fra cui nel 1990 il Premio Bagutta per «I beati anni del castigo» (1989). Tutte le sue opere sono state pubblicate dalla casa editrice italiana Adelphi, che era di proprietà del marito Roberto Calasso (1941-2021).

Lo scorso anno, per l'insieme della sua opera, Jaeggy si è aggiudicata il premio Gottfried Keller, considerato il più prestigioso riconoscimento letterario svizzero dopo il premio Schiller. Era da diverso tempo che il Gran Premio di letteratura non veniva attribuito ad una scrittrice italofona, l'ultima era stata Anna Felder (1937-2023) nel 2018.

Premiato anche Fabio Andina

Lo scrittore ticinese Fabio Andina nel suo ultimo libro «Sedici mesi» «ricostruisce, grazie a ricordi tramandati, lettere familiari e ricerche storiche, le vite dei suoi nonni materni, Giuseppe e Concetta», indica il dossier stampa.

Nel 1944 il nonno viene arrestato e imprigionato dai nazisti con l'accusa di aver aiutato ebrei e disertori a mettersi in salvo in Svizzera. Tornerà a casa da moglie e figli piccoli dopo ben sedici mesi, da cui il titolo del romanzo.

Con una lingua essenziale e introspettiva «il racconto pone uno sguardo delicato e commovente sulla quotidianità e sui pensieri dei due giovani sposi costretti a questo lungo periodo di separazione e di sofferenza», si legge nella laudatio della giuria. Ad aprile, il libro uscirà nella sua traduzione in tedesco «Sechzehn Monate».

Andina, classe 1972, si è laureato in cinema a San Francisco. Nato a Lugano, vive a Leontica, in Valle di Blenio. Per «La pozza del Felice» (2018) ha ricevuto il Premio Terra Nova della Fondazione Schiller e il Premio Gambrinus. La traduzione francese «Jours à Leontica» si è aggiudicata il Prix du public della radiotelevisione romanda RTS.

Gli altri vincitori dei premi - ai quali sono ammesse opere pubblicate durante l'anno precedente - sono Romain Buffat con «Grande-Fin», Eva-Maria Leuenberger con «die spinne», Laura Leupi con «Das Alphabet der sexualisierten Gewalt», Catherine Lovey con «histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir», Nadine Olonetzky con «Wo geht das Licht hin, wenn der Tag vergangen ist» e Béla Rothenbühler con «Polifon Pervers».

I sette laureati, oltre al premio in denaro, beneficiano di un sostegno specifico volto a far conoscere le opere premiate a livello nazionale e internazionale.

Il premio mediazione a Letture sul sofà

L'associazione Letture sul sofà/Sofalesungen/Lectures Canap, creata nel 2014 in tedesco, presente dal 2018 in Romandia e dallo scorso anno anche in Ticino, organizza incontri in varie lingue con autori in luoghi inusuali come salotti di privati.

«Si tratta di un modello innovativo di mediazione letteraria che, oltre a mettere a disposizione una piattaforma professionale e garantire una retribuzione adeguata agli autori esordienti e non, promuove la cultura della lettura all'interno delle comunità», si legge nell'elogio della giuria. Viene così omaggiata con il Premio speciale di mediazione «un'iniziativa a lungo termine al crocevia tra arte e vita quotidiana».

In Ticino le Letture sul sofà sono state promosse lo scorso anno dalla Casa della Letteratura per la Svizzera italiana e da quest'anno proseguono un percorso indipendente.

I riconoscimenti verranno consegnati il 30 maggio nel quadro delle Giornate letterarie di Soletta.