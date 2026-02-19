La scrittrice e giornalista franco-svizzera Corinne Desarzens, neolaureata del Gran Premio svizzero di letteratura 2026. Keystone

La scrittrice e giornalista franco-svizzera Corinne Desarzens riceve il Gran Premio svizzero di letteratura 2026, dotato di 40'000 franchi, per l'insieme della sua opera. Lo ha indicato oggi l'Ufficio federale della cultura (UFC).

Keystone-SDA SDA

Laureata in russo e autrice di romanzi, novelle e racconti di viaggio – tra cui «Un roi» (2011), «L'Italie, c'est toujours bien» (2018) e «Le petit cheval tatar» (2025) – Corinne Desarzens viene elogiata per la virtuosità e la singolarità del suo stile.

L'UFC ha reso noto oggi anche i vincitori dei Premi svizzeri di letteratura, di 25'000 franchi ciascuno, assegnati a sette autori, tra cui, la scrittrice italofona Begoña Feijoo Fariña, per il suo ultimo romanzo «Come onde di passaggio» (Gabriele Capelli Editore 2025), per il quale ha già ricevuto il Premio letterario grigione 2026.

Il Premio speciale di traduzione, dotato di 40'000 franchi, va invece al traduttore vodese Christian Viredaz, a cui si deve la versione francese di libri di autori ticinesi e italiani.

I riconoscimenti verranno consegnati il 15 maggio nel quadro delle Giornate letterarie di Soletta.