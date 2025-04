I lavori di riparazione alla galleria "les Toules" del Gran San Bernardo, danneggiata da una valanga, sono cominciati oggi e dovrebbero durare tre giorni. Keystone

Al via oggi, per la durata di 3 giorni, le riparazioni dei danni causati dalla valanga caduta giovedì scorso sulla galleria di protezione Les Toules (VS) sulla strada A21 del Gran San Bernardo, tratta da allora chiusa al traffico per l'Italia e viceversa.

Keystone-SDA SDA

La riapertura dipenderà dal pericolo o meno di caduta di ulteriori massi e alberi, spiega una nota dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), che informerà al riguardo prima di sabato.

L'obiettivo dei lavori è di riaprire entro pochi giorni, stando alla nota, in cui si precisa che i massi e gli alberi trascinati a valle dalla neve hanno causato danni all'infrastruttura su una lunghezza di circa 300 metri.

Già durante il fine settimana pasquale, l’USTRA ha organizzato interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino. Il materiale necessario è stato trasportato sul posto e questa mattina sono incominciati i lavori di riparazione, che stando all'attuale programmazione richiederanno circa tre giorni lavorativi.

L'USTRA specifica che la tratta interessata potrà essere riaperta solo quando sarà garantita la sicurezza operativa. Al momento lo strato copioso di neve impedisce una valutazione esatta del rischio di caduta massi; ad oggi non è pertanto possibile stabilire una data precisa di riapertura.

Anche una volta che riprenderà il transito, sul tratto interessato si circolerà a senso unico alternato con semaforo da cantiere, così da consentire il proseguimento dei lavori sull'opera. Nel frattempo, sul territorio svizzero la A21 è percorribile tra Martigny e Bourg-St-Pierre per gli spostamenti locali.