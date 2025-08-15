  1. Clienti privati
Traffico Gran San Bernardo: chiusure notturne per tunnel e passo

SDA

15.8.2025 - 10:28

Passo e galleria saranno chiusi la notte
Passo e galleria saranno chiusi la notte
Keystone

Il Gran San Bernardo – sia il traforo che il passo – sarà completamente chiuso al traffico di transito per un totale di nove notti nelle prossime settimane, dalle 23:00 alle 6:00. Lo ha indicato oggi l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Keystone-SDA

15.08.2025, 10:28

15.08.2025, 10:32

A partire dal 18 agosto sono previste diverse chiusure notturne della galleria Les Toules, lungo la strada di accesso al tunnel e al passo. L'intervento servirà a completare la riparazione definitiva della struttura, danneggiata a metà aprile da una valanga.

Da allora il traffico si svolge su una sola corsia a senso unico alternato. Il termine dei lavori è previsto per metà novembre.

Le prime chiusure notturne avverranno tra il 25 e il 29 agosto. Previsti anche tempi di attesa fino a 15 minuti tra le 20:00 e le 23:00.

