Nella notteTerremoto di magnitudo 2,9 sul versante italiano del Gran San Bernardo
19.11.2025 - 07:52
Nella notte su mercoledì, nei pressi del passo del Gran San Bernardo (VS/I), sul versante italiano, si è verificato un terremoto di magnitudo 2,9 sulla scala Richter.
Secondo il Servizio sismico svizzero (SED), che ha sede al Politecnico federale di Zurigo, la scossa è stata avvertita con una certa intensità nelle vicinanze dell'epicentro.
Il sisma si è verificato all'1.31 all'Aiguille de Leschaux, undici chilometri a ovest del passo, secondo quanto riportato in un annuncio automatico dal SED, che è l'istituto della Confederazione competente in materia di terremoti. In genere, non si prevedono danni per un episodio di questa magnitudo.