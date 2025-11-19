  1. Clienti privati
Nella notte Terremoto di magnitudo 2,9 sul versante italiano del Gran San Bernardo

SDA

19.11.2025 - 07:52

L'epicentro del terremoto è stato registrato a una decina di chilometri dal passo, in territorio italiano.
Keystone

Nella notte su mercoledì, nei pressi del passo del Gran San Bernardo (VS/I), sul versante italiano, si è verificato un terremoto di magnitudo 2,9 sulla scala Richter.

Keystone-SDA

19.11.2025, 07:52

19.11.2025, 08:07

Secondo il Servizio sismico svizzero (SED), che ha sede al Politecnico federale di Zurigo, la scossa è stata avvertita con una certa intensità nelle vicinanze dell'epicentro.

Il sisma si è verificato all'1.31 all'Aiguille de Leschaux, undici chilometri a ovest del passo, secondo quanto riportato in un annuncio automatico dal SED, che è l'istituto della Confederazione competente in materia di terremoti. In genere, non si prevedono danni per un episodio di questa magnitudo.

