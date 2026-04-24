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Stagione alpinistica Un grande blocco di ghiaccio ostacola la salita all'Everest

SDA

24.4.2026 - 14:58

In centinaia salgono ogni anno sul tetto del mondo.
In centinaia salgono ogni anno sul tetto del mondo.
Keystone

I media indiani e internazionali affermano che un grande blocco di ghiaccio sta attualmente impedendo la salita al Monte Everest. L'ostacolo potrebbe ritardare l'inizio della stagione alpinistica e i tentativi di ascesa alla cima più alta del pianeta.

Keystone-SDA

24.04.2026, 14:58

24.04.2026, 15:01

La Cnn scrive sul suo sito che «centinaia di aspiranti scalatori dell'Everest stanno aspettando al campo base». Il governo nepalese ha rilasciato questa stagione oltre 900 permessi di scalata alle cime della catena dell'Himalaya, tra cui 410 per il solo Everest.

Secondo la Bbc, gli specialisti «che fissano corde e scale nella parte inferiore della via di salita alla vetta più alta del mondo, non riescono a trovare una via d'uscita per aggirare il blocco di ghiaccio alto 30 metri proprio sotto il Campo 1» e «affermano che l'unica opzione è attendere che il blocco di ghiaccio, chiamato seracco, si sciolga, cosa che sperano avvenga entro pochi giorni».

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