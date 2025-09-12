Il cucciolo di elefante Zali è morto. L'animale è deceduto giovedì sera a causa di una ferita riportata giocando (foto d'archivio). Keystone

Lo zoo di Zurigo ha annunciato una triste notizia: il piccolo elefante Zali è morto giovedì sera. Una grave ferita alla zampa ha portato a complicazioni che alla fine si sono rivelate fatali.

Il cucciolo di elefante Zali è morto allo zoo di Zurigo. Come annunciato dalla stessa struttura giovedì, l'animale aveva riportato una grave ferita alla zampa anteriore sinistra due giorni prima mentre giocava su un mucchio di rami.

Nonostante l'intervento immediato dei veterinari, le sue condizioni sono peggiorate.

Mercoledì è stato sottoposto ad anestesia per un esame più approfondito. «Abbiamo fatto radiografie, somministrato antidolorifici e infusioni», ha spiegato il direttore dello zoo Severin Dressen.

Sono stati coinvolti anche esperti dell'Ospedale degli animali di Zurigo. «L'anestesia è andata bene, Zali si è rialzato ed eravamo cautamente ottimisti», dice la veterinaria Maya Kummrow.

Ma poche ore dopo il pachiderma si è sdraiato e non è più riuscito ad alzarsi. È morto per insufficienza cardiovascolare. Un esame patologico ha poi rivelato che il decesso è stato causato da una torsione dell'intestino tenue.

«Per quanto sia triste, una complicazione del genere può verificarsi in qualsiasi momento quando un animale è sottoposto a stress e dolore, e in questo caso era irreversibile», ha detto Dressen.

La madre di Zali, Farha, e l'elefante Panang erano al suo fianco nelle ultime ore e hanno potuto dirgli addio.