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Com'è successo? Grandi furti di bestiame in Germania: in pochi giorni scomparsi oltre 100 bovini

Samuel Walder

14.5.2026

Più di cento bovini e vitelli sono stati rubati in Germania.
Più di cento bovini e vitelli sono stati rubati in Germania.
sda

Nel sud del Brandeburgo sono stati rubati più di 100 bovini e vitelli nel giro di pochi giorni. La polizia ritiene che gli autori dei furti siano dei professionisti.

Samuel Walder

14.05.2026, 10:07

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nel Brandeburgo meridionale sono stati denunciati due casi di gravi furti di bestiame, in cui sono scomparsi complessivamente oltre 100 bovini.
  • Gli autori hanno agito apparentemente in modo professionale e presumibilmente hanno utilizzato dei camion per trasportare gli animali.
  • I danni causati ammontano a oltre 120'000 euro.
  • Il lucroso mercato della carne è considerato un possibile movente e gli animali potrebbero anche essere stati portati all'estero. La polizia sta indagando su entrambi i casi per furto aggravato.
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Nel sud del Brandeburgo sono stati denunciati due gravi furti di bestiame. A Vetschau, vicino a Cottbus, un allevatore si è accorto venerdì mattina che mancavano 48 animali.

Voleva vaccinare il suo bestiame quando ha realizzato che gran parte della sua mandria era scomparsa, come riportato da «rbb24.de».

Secondo l'agricoltore, gli animali rubati sono vacche nutrici e vitelli di età compresa tra i sei e i dieci mesi.

Quest'ultimo pensa che sia stato un lavoro da professionisti. È difficile catturare e caricare così tanti animali. La polizia stima il danno a 75'000 euro (68'670 franchi).

Un furto anche in un'altra stalla

Un furto ancora più grande è avvenuto il 22 aprile a Uebigau-Wahrenbrück, dove sono stati rubati 70 vitelli da una stalla.

Secondo un responsabile erano tutte giovani femmine della razza pezzata tedesca di età compresa tra i tre e i sei mesi. I dieci animali più piccoli sono stati lasciati indietro dai ladri.

Gli autori si sarebbero avvicinati con un camion e avrebbero sfondato il cancello. La polizia è riuscita a raccogliere diverse tracce, tra cui quelle di un veicolo.

La razza in questione è una specie rara di cui sono rimasti solo 4000 esemplari in Germania.

La carne bovina è molto redditizia 

Ma il responsabile non pensa che gli animali siano stati rubati a causa della loro rarità.

«Negli ultimi mesi, ciò che ha portato soldi a sufficienza è stata la carne di manzo», ha detto. A causa delle marche auricolari sospetta anche che gli animali siano stati portati all'estero.

La polizia sta indagando su entrambi i casi per furto aggravato. Il danno nel secondo caso è stimato a circa 50'000 euro (46'000 franchi). Una parte è coperta dall'assicurazione.

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