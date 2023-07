Grandine e paura in Lombardia, morta anche una 16enne Un albero è caduto su un'auto durante una forte tempesta, a Milano, martedì 25 luglio 2023. Immagine: AP Auto parcheggiate lungo una strada dopo che un violento temporale ha abbattuto alberi e distrutto diverse auto parcheggiate in Viale Molise a Milano, il 25 luglio 2023. Immagine: EPA La gente osserva i danni dopo che un violento temporale ha abbattuto alberi e distrutto diverse auto parcheggiate in Viale Molise, a Milano, 25 luglio 2023. Immagine: EPA Pezzi di piastrelle giacciono a terra vicino al Castello Sforsesco a seguito di una forte tempesta, a Milano, martedì 25 luglio 2023. Immagine: AP Milano negli ultimi giorni è stata colpita da diverse tempeste con grandine delle dimensioni di palline da tennis e frustata da forti venti. Immagine: EPA Grandine e paura in Lombardia, morta anche una 16enne Un albero è caduto su un'auto durante una forte tempesta, a Milano, martedì 25 luglio 2023. Immagine: AP Auto parcheggiate lungo una strada dopo che un violento temporale ha abbattuto alberi e distrutto diverse auto parcheggiate in Viale Molise a Milano, il 25 luglio 2023. Immagine: EPA La gente osserva i danni dopo che un violento temporale ha abbattuto alberi e distrutto diverse auto parcheggiate in Viale Molise, a Milano, 25 luglio 2023. Immagine: EPA Pezzi di piastrelle giacciono a terra vicino al Castello Sforsesco a seguito di una forte tempesta, a Milano, martedì 25 luglio 2023. Immagine: AP Milano negli ultimi giorni è stata colpita da diverse tempeste con grandine delle dimensioni di palline da tennis e frustata da forti venti. Immagine: EPA

Vento fortissimo, fulmini e grandine hanno messo paura la notte scorsa a Milano e in quasi tutta la Lombardia, causando una vittima: una ragazza di 16 anni che si trovava a un campo scout ed è morta dopo esser stata colpita da un albero caduto mentre stava dormendo in tenda a Corteno Golgi, in Val Camonica, nel Bresciano.

Apparteneva a un gruppo di Como che è stato subito trasferito in una palestra. È la seconda vittima del maltempo in meno di 24 ore. Ieri una donna è morta travolta da un albero caduto a Lissone, in Brianza, a causa di una fortissima perturbazione che ha colpito tutta la zona.

Ieri sera i passeggeri del convoglio Trenord delle 21.09 partito da Milano Porta Garibaldi sono stati soccorsi e aiutati a scendere in stazione a Monza per un guasto alle infrastrutture. In 150 sono stati fatti scendere e accompagnati in altre stazioni.

Il peggio, però, è arrivato dopo: verso le 04.00 si è scatenata una bufera che ha fatto paura: alberi caduti, tetti divelti, segnaletica che ha fatto la stessa fine, spazi esterni dei locali sfasciati coi vigili del fuoco costretti a un super lavoro quando ancora non avevano concluso di rimuovere i detriti causati dai nubifragi della giornata precedente.

La tempesta della notte ha causato gravi danni anche alla rete elettrica dell'Azienda trasporti milanesi, la quale ha spiegato che «diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee». «Il servizio di tram, filobus e autobus ha forti ritardi» ed «è al momento molto ridotto», mentre tutte le metropolitane sono aperte e in normale servizio.

Danni anche a Lodi, nel Pavese e nel Bergamasco.

La grandine distrugge un aereo diretto a New York

A causa del maltempo, un aereo passeggeri della compagnia aerea statunitense Delta Airlines sul volo da Milano a New York è stato colpito in modo particolarmente duro.

Il Boeing 767-300 con numero di volo DL-185 stava ancora salendo dopo il decollo da Milano-Malpensa, secondo il sito web Aviation Herald, quando è entrato in forte turbolenza e ha incontrato la grandine.

Poco dopo, l'equipaggio ha riferito che il finestrino della cabina di pilotaggio si era rotto, i piloti hanno quindi interrotto la salita e cambiato rotta per Roma-Fiumicino, dove l'aereo è atterrato poco più di un'ora dopo il decollo.

Le riprese dopo l'atterraggio di emergenza a Roma mostrano i notevoli danni: il muso del Boeing non c'è più, l'ala destra è stata parzialmente penetrata dai chicchi di grandine ed entrambi i motori hanno dei buchi.

ATS / sam