Grave epidemia di influenza in Australia, cosa significa per la Svizzera?

La stagione influenzale è iniziata particolarmente presto in Australia ed è stata grave. Anche in Svizzera il sistema sanitario potrebbe essere appesantito da influenza, Covid e RSV durante l'inverno: l'UFSP si concentra sulla prevenzione e su una prima settimana nazionale di vaccinazione.

In Australia quest'anno la stagione influenzale è stata insolitamente precoce e grave. Anche la Svizzera segue con attenzione gli sviluppi. I dati potrebbero dare un'indicazione sul prossimo inverno, ma quanto forte sarà l'ondata in questo Paese rimane incerto, come riporta il «Tages-Anzeiger».

Nell'emisfero meridionale, i casi di influenza sono aumentati bruscamente in aprile e maggio - molto prima del solito - e sono continuati fino all'inizio di settembre.

Le autorità parlano di una delle epidemie più intense e lunghe degli ultimi anni. Nel solo stato del Queensland, gli ospedali hanno dovuto rinviare le operazioni programmate per far fronte al numero di pazienti affetti da influenza.

Oltre all'influenza A (H3N2), che può causare forme particolarmente gravi della malattia, si è diffusa rapidamente anche l'influenza B, che a volte ha rappresentato più del 40% dei casi. Nello stesso periodo sono aumentate in modo significativo anche le infezioni da Covid e RSV.

Resta da vedere se e come la situazione possa essere trasferita in Svizzera. «Diversi fattori sono decisivi», ha dichiarato al giornale un portavoce dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Tra questi, l'immunità della popolazione, i virus attualmente in circolazione e le condizioni meteorologiche.

L'adeguamento del vaccino è complesso

L'adeguamento annuale del vaccino è considerato un compito complesso, dato che i comitati dell'OMS devono finalizzare le loro raccomandazioni con mesi di anticipo.

«A seconda della capacità del vaccino di coprire i virus influenzali effettivamente circolanti in inverno, l'efficacia è compresa tra il 20 e l'80%. In un anno medio, si aggira intorno al 50%», ha spiegato il portavoce dell'UFSP al «Tages-Anzeiger».

L'effetto protettivo sarà probabilmente più favorevole per questa stagione: la composizione del vaccino è stata modificata e i dati provenienti dall'Australia mostrano che il 90% dei ricoveri in ospedale non erano vaccinati. Anche se la vaccinazione non può sempre prevenire l'infezione, è stato dimostrato che riduce il rischio di casi gravi.

Le raccomandazioni dell'UFSP

L'UFSP raccomanda di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale annuale soprattutto alle persone di età pari o superiore a 65 anni, alle donne in gravidanza e alle persone appartenenti a gruppi ad alto rischio.

Per la prima volta, dal 10 al 15 novembre si terrà una settimana nazionale di vaccinazione. «Durante questo periodo, la popolazione potrà vaccinarsi contro il Covid-19, l'influenza e l'RSV negli studi medici e nelle farmacie aderenti all'iniziativa in modo semplice e a bassa soglia», ha continuato il portavoce dell'UFSP.

Finora c'è sempre stata una giornata nazionale di vaccinazione.

Possibile l'esposizione a diversi virus

Oltre a guardare all'Australia, l'UFSP mette in guardia da una crescente circolazione del SARS-CoV-2 in Svizzera. I dati sulle acque reflue indicano la rapida diffusione della variante XFG, nota anche come Stratus. È stata rilevata per la prima volta all'inizio del 2025 e ora si sta diffondendo in tutto il mondo.

Uno studio dell'Ufficio australiano di statistica ha recentemente dimostrato che tra il 2023 e il maggio 2025 sono morte più persone a causa di Covid che per influenza o RSV. Una simile coincidenza di più ondate virali potrebbe mettere a dura prova il sistema sanitario del Paese.