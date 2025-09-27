  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Influenza A e B, Covid e RSV Grave epidemia di influenza in Australia, cosa significa per la Svizzera?

Lea Oetiker

27.9.2025

Immagine illustrativa/Foto d'archivio.
Immagine illustrativa/Foto d'archivio.
Philip Dulian/dpa

La stagione influenzale è iniziata particolarmente presto in Australia ed è stata grave. Anche in Svizzera il sistema sanitario potrebbe essere appesantito da influenza, Covid e RSV durante l'inverno: l'UFSP si concentra sulla prevenzione e su una prima settimana nazionale di vaccinazione.

Lea Oetiker

27.09.2025, 06:00

27.09.2025, 09:07

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In Australia, la stagione influenzale di quest'anno è stata insolitamente precoce e grave, accompagnata da un elevato numero di Covid e RSV (virus respiratorio sinciziale umano).
  • La situazione in Svizzera è difficile da prevedere, ma il vaccino adattato potrebbe offrire una buona protezione.
  • L'UFSP sta lanciando per la prima volta una settimana nazionale di vaccinazione a novembre contro l'influenza, il Covid e l'RSV a una soglia bassa.
Mostra di più

In Australia quest'anno la stagione influenzale è stata insolitamente precoce e grave. Anche la Svizzera segue con attenzione gli sviluppi. I dati potrebbero dare un'indicazione sul prossimo inverno, ma quanto forte sarà l'ondata in questo Paese rimane incerto, come riporta il «Tages-Anzeiger».

Nell'emisfero meridionale, i casi di influenza sono aumentati bruscamente in aprile e maggio - molto prima del solito - e sono continuati fino all'inizio di settembre.

Le autorità parlano di una delle epidemie più intense e lunghe degli ultimi anni. Nel solo stato del Queensland, gli ospedali hanno dovuto rinviare le operazioni programmate per far fronte al numero di pazienti affetti da influenza.

Oltre all'influenza A (H3N2), che può causare forme particolarmente gravi della malattia, si è diffusa rapidamente anche l'influenza B, che a volte ha rappresentato più del 40% dei casi. Nello stesso periodo sono aumentate in modo significativo anche le infezioni da Covid e RSV.

Resta da vedere se e come la situazione possa essere trasferita in Svizzera. «Diversi fattori sono decisivi», ha dichiarato al giornale un portavoce dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Tra questi, l'immunità della popolazione, i virus attualmente in circolazione e le condizioni meteorologiche.

L'adeguamento del vaccino è complesso

L'adeguamento annuale del vaccino è considerato un compito complesso, dato che i comitati dell'OMS devono finalizzare le loro raccomandazioni con mesi di anticipo.

«A seconda della capacità del vaccino di coprire i virus influenzali effettivamente circolanti in inverno, l'efficacia è compresa tra il 20 e l'80%. In un anno medio, si aggira intorno al 50%», ha spiegato il portavoce dell'UFSP al «Tages-Anzeiger».

L'effetto protettivo sarà probabilmente più favorevole per questa stagione: la composizione del vaccino è stata modificata e i dati provenienti dall'Australia mostrano che il 90% dei ricoveri in ospedale non erano vaccinati. Anche se la vaccinazione non può sempre prevenire l'infezione, è stato dimostrato che riduce il rischio di casi gravi.

Le raccomandazioni dell'UFSP

L'UFSP raccomanda di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale annuale soprattutto alle persone di età pari o superiore a 65 anni, alle donne in gravidanza e alle persone appartenenti a gruppi ad alto rischio.

Per la prima volta, dal 10 al 15 novembre si terrà una settimana nazionale di vaccinazione. «Durante questo periodo, la popolazione potrà vaccinarsi contro il Covid-19, l'influenza e l'RSV negli studi medici e nelle farmacie aderenti all'iniziativa in modo semplice e a bassa soglia», ha continuato il portavoce dell'UFSP.

Finora c'è sempre stata una giornata nazionale di vaccinazione.

Possibile l'esposizione a diversi virus

Oltre a guardare all'Australia, l'UFSP mette in guardia da una crescente circolazione del SARS-CoV-2 in Svizzera. I dati sulle acque reflue indicano la rapida diffusione della variante XFG, nota anche come Stratus. È stata rilevata per la prima volta all'inizio del 2025 e ora si sta diffondendo in tutto il mondo.

Uno studio dell'Ufficio australiano di statistica ha recentemente dimostrato che tra il 2023 e il maggio 2025 sono morte più persone a causa di Covid che per influenza o RSV. Una simile coincidenza di più ondate virali potrebbe mettere a dura prova il sistema sanitario del Paese.

I più letti

Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
In Svizzera sta già cadendo la prima neve, ecco dove
Grave epidemia di influenza in Australia, cosa significa per la Svizzera?
Pericolo di incendio: BMW richiama centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo
Hamilton rinuncia ai test al Mugello per stare accanto al suo cane in fin di vita

Altre notizie

Rocambolesco incidente. Auto si incastra sotto il guardrail a Mülligen, occupanti feriti

Rocambolesco incidenteAuto si incastra sotto il guardrail a Mülligen, occupanti feriti

Vaticano. Il Papa in piazza San Pietro per l'udienza giubilare

VaticanoIl Papa in piazza San Pietro per l'udienza giubilare

Canton Argovia. Motociclista 17enne con patente provvisoria cade e si ferisce gravemente

Canton ArgoviaMotociclista 17enne con patente provvisoria cade e si ferisce gravemente