Un dipendente di 31 anni è rimasto gravemente ferito durante i lavori di manutenzione sull'ottovolante Poseidon dell'Europa-Park di Rust. Secondo la polizia, probabilmente aveva iniziato la corsa troppo presto ed è stato scaraventato contro un carrello. La reazione del collega ha evitato il peggio.

Si è verificato un grave incidente sul lavoro all'Europa-Park di Rust. Un dipendente di 31 anni è rimasto gravemente ferito martedì durante i lavori di manutenzione dell'ottovolante acquatico Poseidon.

Secondo la polizia, l'uomo stava lavorando su una piattaforma alta circa 20 metri quando la giostra ha improvvisamente iniziato a muoversi.

Una delle cinture di sicurezza dell'operaio è rimasta impigliata in un carrello, quindi l'uomo è stato brevemente trascinato e scaraventato contro una carrozza.

Un collega, che ha assistito da vicino all'incidente, ha immediatamente attivato l'interruttore di emergenza ed è riuscito a evitare che accadesse qualcosa di peggio.

La giostra chiusa momentaneamente ai visitatori

Il ferito è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono stabili, ha dichiarato una portavoce del parco divertimenti. Si prevede che si riprenderà rapidamente.

La giostra era chiusa ai visitatori al momento dell'incidente. Le autorità l'hanno riaperta martedì sera e da mercoledì funziona normalmente.

Secondo le forze dell'ordine, non ci sono indicazioni di negligenza da parte di terzi. La procura di Friburgo ha chiesto l'intervento di un esperto per chiarire l'esatta dinamica degli eventi.

L'Europa-Park, uno dei più grandi parchi a tema d'Europa con oltre sei milioni di visitatori all'anno, festeggia quest'anno il suo 50° anniversario.

L'attrazione Poseidon combina elementi di montagne russe e giostre acquatiche e da anni è una delle attrazioni più popolari del parco.