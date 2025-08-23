Stati UnitiGrave incidente a New York, un bus turistico si ribalta
SDA
23.8.2025 - 08:11
Almeno cinque persone, tutte adulte, sono morte ieri pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nello Stato di New York. Lo riportano i media americani.
Keystone-SDA
23.08.2025, 08:11
23.08.2025, 09:16
SDA
Sul pullman, che era diretto a New York City, viaggiavano 54 persone, perlopiù turisti cinesi, filippini e indiani di ritorno dalle cascate del Niagara.
«Pensiamo che l'autista» del pullman si sia «distratto, abbia perso il controllo e poi reagito in modo eccessivo», ha detto la polizia, aggiungendo che il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato.
«Ogni passeggero ha presentato qualche tipo di ferita» e almeno due sarebbero stati sottoposti a interventi chirurgici», ha riferito la polizia, aggiungendo che l'autista è sopravvissuto. Molti passeggeri non indossavano la cintura di sicurezza.