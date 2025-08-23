Secondo la polizia l'autista" del pullman ha "perso il controllo e poi reagito in modo eccessivo". Keystone

Almeno cinque persone, tutte adulte, sono morte ieri pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nello Stato di New York. Lo riportano i media americani.

Keystone-SDA SDA

Sul pullman, che era diretto a New York City, viaggiavano 54 persone, perlopiù turisti cinesi, filippini e indiani di ritorno dalle cascate del Niagara.

«Pensiamo che l'autista» del pullman si sia «distratto, abbia perso il controllo e poi reagito in modo eccessivo», ha detto la polizia, aggiungendo che il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato.

«Ogni passeggero ha presentato qualche tipo di ferita» e almeno due sarebbero stati sottoposti a interventi chirurgici», ha riferito la polizia, aggiungendo che l'autista è sopravvissuto. Molti passeggeri non indossavano la cintura di sicurezza.