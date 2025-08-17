  1. Clienti privati
Africa Grave incidente in Benin, un autobus cade in un fiume

SDA

17.8.2025 - 21:43

La strada tra Cotonou e Malanville, lungo la quale è avvenuto l'incidente.
La strada tra Cotonou e Malanville, lungo la quale è avvenuto l'incidente.
Keystone

Una persona è morta e altre 44 sono disperse dopo che un autobus è precipitato da un ponte nel fiume Ouéme, nel Benin centrale, durante la notte, ha dichiarato domenica il ministro degli Interni.

Keystone-SDA

17.08.2025, 21:43

17.08.2025, 21:45

L'autista dell'autobus, in viaggio da Lomé a Niamey, ha perso il controllo dopo aver colpito la ringhiera del ponte «prima di precipitare nell'acqua», ha dichiarato Alassane Seidou in un comunicato. Nove sopravvissuti sono stati trasportati in un ospedale di Save, la città più vicina, e sono in «condizioni stabili».

In serata non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'incidente, mentre continuavano le operazioni di soccorso. Le autorità stanno utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione per trovare i dispersi nell'incidente, ha affermato Seidou.

L'incidente è avvenuto sulla strada principale Interstate 2, che attraversa il paese dalla capitale economica Cotonou a Malanville, nel nord, al confine con il Niger.

