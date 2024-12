In Norvegia un bus finisce in un lago con 58 persone a bordo

Grave incidente nel nord della Norvegia. (foto simbolica) Keystone

Una corriera nel nord della Norvegia con 58 persone a bordo è stata coinvolta in un grave incidente ed è precipitata nel lago di Åsvatnet, vicino a Raftsundet. Stando ai media ci sarebbero almeno 3 morti.

Keystone-SDA SDA

Lo riferisce la polizia del Nordland in un comunicato stampa citato dal media norvegese Vg, nel quale si precisa che altre quattro persone sono gravemente ferite.

L'autobus è uscito fuori strada, forse per le strade ghiacciate, ed è finito nel lago Åsvatnet, vicino a Raftsundet, ricostruisce la polizia, aggiungendo che diversi passeggeri sono stati messi in salvo in una scuola vicina.

Secondo la compagnia di autobus Boreal, a essere coinvolto nell'incidente è un autobus di linea. Sempre la polizia ha precisato che a bordo del veicolo c'erano complessivamente 58 passeggeri, alcuni di loro cittadini stranieri. Il North Rescue Centre in Norvegia aveva precedentemente affermato che i passeggeri erano tra i 60 e i 70.

Condizioni meteorologiche sono pessime

L'allarme è scattato verso le 14.00 e sul posto, sulla E10 nel comune di Hadsel, si stanno dirigendo soccorritori da tutta la regione settentrionale del Paese.

«Le condizioni meteorologiche sul posto sono pessime. Sono stati inviati elicotteri di soccorso da Bodø e Tromsø, oltre ad altri servizi di emergenza», ha dichiarato Jan Eskil Severinsen, del Centro norvegese di coordinamento dei soccorsi, intervistato dall'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk.